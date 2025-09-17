Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Champions, ottimi ascolti per la partenza su Sky

Un milione e 757 mila spettatori medi complessivi per la prima serata
Champions, ottimi ascolti per la partenza su Sky© LAPRESSE
1 min

Grande partenza per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo martedì in esclusiva che ottiene in total audience 1 milione 757 mila spettatori medi complessivi. In particolare, il match d’esordio della Juventus contro il Borussia Dortmund, - in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K - è stato visto da 1 milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience con 2 milioni 90 mila contatti unici e il 6,1% di share t*. Diretta Gol – dalle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 – ha mediato 270 mila spettatori medi in total audience.Ottima performance anche per gli studi, con Champions League Show che media 264 mila spettatori medi* per il prepartita (dalle 20) e ben 644 mila spettatori medi* per il post (dalle 23).

