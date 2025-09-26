Boris Becker Inside: la leggenda del tennis rivive i suoi 231 giorni in carcere

Boris Becker guarda la copertina italiana della sua prima autobiografia e cammina tra i corridoi di Sky. In lontananza lo segue Lilian , la donna che a settembre dello scorso anno è diventata sua moglie e che a dicembre lo renderà padre del loro primo figlio, colei che lo ha scelto nel momento più difficile della sua vita, non quando sollevava trofei o era l’idolo di tutti. Martedì 30 settembre uscirà in Italia Inside. Vincere, perdere, ricominciare , il libro dove il più giovane campione di Wimbledon racconta i suoi 231 giorni in carcere a Londra. Una storia che la leggenda tedesca rivive in una intervista esclusiva a Sky Sport , in onda martedì 30 settembre alle 16 su Sky Sport Uno e NOW; alle 19, alle 21.30 e a mezzanotte su Sky Sport Tennis e NOW, oltre che su Sky Sport Insider e on demand .

“Prigioniero A2923EV: in prigione non ti chiamano più con il tuo nome, non sei più Becker o Boris, tu sei solo un numero.”

Quel numero compare anche sulla copertina del libro perché ormai è parte della vita di uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. Che però sovrappone le due date più significative della sua vita: 17 luglio 1985, il primo titolo a Wimbledon, e 29 aprile 2022, data della sentenza che lo ha giudicato colpevole di insolvenza e l’inizio di quelli che sarebbero stati 7 mesi di carcere.

“Credo che se non fossi stato un bambino prodigio non ci sarebbe stata una condanna, non sarei finito in prigione perché la mia vita avrebbe preso una piega diversa”.

Quei 231 giorni hanno cambiato Boris Becker che ricorda ancora le urla spaventose della sua prima notte in cella e di come solo dopo parecchi giorni sia riuscito a dormire, dei rapporti che si creano con gli altri detenuti e di quando ha rischiato di morire.

“Un giorno un prigioniero ha minacciato di uccidermi e di tagliarmi la gola perché gli avevo parlato nel modo sbagliato”.

E poi riflette sul fatto di trovarsi nel quarto set della sua vita, avanti 2-1 con una frase che, se fosse uno dei suoi servizi in campo lascerebbe senza parole il suo avversario.

“Forse il carcere mi ha fatto bene. La prigione mi ha purificato.”

Boris Becker-Inside è un racconto duro, potente, vero. Nella sua intervista rivive alcuni momenti che sembrano impensabili per chi è stato così in alto nella sua carriera sportiva, ma non cede all’emozione. A commuoversi è Lilian che ascolta dietro le quinte. Si abbracciano e pensano ai nuovi capitoli della loro vita insieme ancora da scrivere.

Boris Becker - Inside. Vincere, perdere, ricominciare

Martedì 30 settembre

Alle 16 su Sky Sport Uno e NOW

Alle 19, alle 21.30 e a mezzanotte su Sky Sport Tennis e NOW

Disponibile su Sky Sport Insider e on demand