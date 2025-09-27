Chanel Totti a Pechino Express: l'annuncio nel giorno del compleanno del papà. Ecco con chi parteciperà e tutte le nuove coppie

Sono state annunciate le prime novità della nuova stagione di Pechino Express , show Sky Original atteso nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Svelate le prime cinque coppie in gara e il nuovo team di tre inviati che accompagneranno il capitano della compagnia Costantino della Gherardesca . Inedita la rotta di quest’anno: si parte dall’Indonesia, si arriva in Cina, quindi ultime e decisive tappe in Giappone. In ognuno dei tre Paesi, Costantino spedirà sul campo un inviato diverso: il team è composto da Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda . A loro il compito di raccontare le gesta e gli sviluppi della gara delle coppie di viaggiatori.

Di queste, oggi vengono annunciate le prime cinque: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli.

Ecco, quindi, le schede dei primi viaggiatori confermati della prossima edizione di Pechino Express.

BIAGIO IZZO E FRANCESCO PAOLANTONI

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono grandi amici nonché tra i volti più amati della comicità napoletana. Biagio è simbolo di una risata verace, spontanea e capace di conquistare tutto il pubblico italiano: da cabarettista locale, è diventato attore di successo in tv, al cinema, in particolare nei cinepanettoni, e protagonista della scena teatrale; sposato con Federica Apicella, è padre di quattro figli. Francesco è una figura storica dello spettacolo italiano, noto per la sua versatilità e il suo umorismo surreale; la sua carriera si sviluppa tra teatro, cinema e TV, sempre all’insegna della sperimentazione e della comicità intelligente.

CHANEL TOTTI E FILIPPO LAURINO

Chanel Totti e Filippo Laurino sono migliori amici sin dall’infanzia. Chanel è la secondogenita della celebre coppia formata dall’ex capitano della Roma Francesco Totti e dalla conduttrice televisiva Ilary Blasi: cresciuta sotto i riflettori, ha mostrato fin da giovanissima una naturale dimestichezza con la visibilità mediatica. Con il tempo si è affermata come tiktoker e influencer, grazie a contenuti che raccontano momenti della sua quotidianità, viaggi e uno stile di vita fresco e cool. Filippo si è diplomato presso il liceo artistico e, recentemente, ha conseguito la laurea in video design, celebrando questo traguardo con grande entusiasmo. È un videomaker, ama viaggiare e stare in famiglia; è molto curioso, appassionato di natura e animali, possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi.

JO SQUILLO E MICHELLE MASULLO

Jo Squillo e Michelle Masullo si sono conosciute nel 2018: hanno instaurato un legame affettivo che va ben oltre ogni ruolo convenzionale, tanto che ora si definiscono madre e figlia elettiva. La carriera di Jo Squillo inizia alla fine degli anni ‘70 nell’ambiente punk milanese, ma è con “Siamo donne”, cantata al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno, che ottiene il suo più grande successo. Parallelamente ha intrapreso una carriera televisiva con programmi su moda e lifestyle, non abbandonando mai l’attivismo. Michelle sin da giovane ha coltivato il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo: nel 2018 ha debuttato come modella nel programma Detto Fatto, poi ha partecipato a L’Eredità e La Volta Buona e in parallelo ha iniziato ad esplorare il mondo della musica come DJ, esibendosi frequentemente anche all’estero e mostrando un talento capace di dialogare con pubblici diversi.

CANDELARIA E CAMILA SOLÓRZANO

Candelaria e Camila Solórzano sono sorelle e modelle argentine, e ora vivono entrambe a Milano. Candelaria è anche una DJ di musica elettronica, si è esibita in festival ed eventi di rilievo internazionale. Camila, classe 1989, è stata eletta Miss Argentina nel 2012; con lo zaino in spalla ha viaggiato in tutto il mondo, oggi lavora nel mondo della ristorazione. È una persona calma, riflessiva e accogliente: un punto di riferimento stabile per chi le sta intorno, soprattutto per sua sorella.

DANI FAIV E TONY 2MILLI

Dani Faiv e Tony 2Milli sono due rapper molto amati della nuova generazione, nonché grandi amici: hanno recentemente collaborato anche al brano Slithertdc. Dani Faiv si è fatto notare per uno stile eccentrico, energico e fuori dagli schemi, è tra gli artisti più riconoscibili per stile, ironia e carisma. Da anni è fidanzato con Luana, con cui ha avuto un figlio, Nicolò, nato nel 2022: questo lato più intimo si riflette spesso nei suoi testi, dove non mancano riferimenti alla famiglia, ai valori e alle emozioni vere. Tony 2Milli è un rapper e produttore italiano di 25 anni di Milano; si è fatto conoscere nei circuiti underground a partire dal 2018, grazie a uno stile crudo, ironico e fuori dagli schemi. Nel 2020 ha fondato il collettivo “Patto Slitherich”, che è diventato presto un punto di riferimento per una nuova scena trap indipendente. È anticonvenzionale, diretto, spesso controverso, ma sempre autentico.

Le altre coppie in gara verranno annunciate prossimamente. Questi, quindi, i primi dettagli della nuova avventura di “Pechino Express”, che anche quest’anno si preannuncia faticosissima e frenetica ma anche emozionante ed entusiasmante. Percorrendo le centinaia di chilometri della rotta tra Indonesia, Cina e Giappone, le coppie di viaggiatori conosceranno mondi sorprendenti e usanze lontanissime, compiendo un percorso pesantissimo ma importante sia umanamente sia per la solidarietà che il viaggio porta con sé, con il premio finale devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati, e stringeranno legami fortissimi sia all’interno della coppia sia con la gente che incontreranno lungo il proprio cammino. E come sempre, la chiave per vivere un’esperienza indimenticabile sarà nel cuore degli stessi viaggiatori: più riusciranno a immedesimarsi e a tuffarsi nelle abitudini locali e nel mondo che scopriranno, più sincera sarà l’emozione che “Pechino Express” provocherà in loro.