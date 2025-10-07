Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La Supercoppa e la Champions League di pallanuoto su Sky e Now

Le sfide più appassionanti della pallanuoto europea tra i club più blasonati saranno su Sky e in streaming su NOW
La Supercoppa e la Champions League di pallanuoto su Sky e Now© LAPRESSE
Le sfide più appassionanti della pallanuoto europea tra i club più blasonati saranno su Sky e in streaming su NOW: nella Casa dello Sport arrivano gli appuntamenti con la Supercoppa Europea 2025, in programma mercoledì 8 ottobre, e con la European Aquatics Champions League 2025/2026, che inizierà martedì 14 ottobre.

Si parte dunque mercoledì 8 alle ore 20 con la Supercoppa Europea di pallanuoto tra Ferencvaros e Pro Recco. L’incontro, in programma a Budapest, vedrà di fronte gli ungheresi, vincitori della scorsa edizione della Champions League e il club italiano, che ha vinto l’Euro Cup. Le due squadre si sono aggiudicate le ultime 6 edizioni della Champions League, tre a testa. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

L’European Aquatics Champions League 2025/2026 scatterà martedì 14 ottobre: su Sky e NOW andranno in onda le sfide dei due club italiani impegnati, la Pro Recco (inserita nel gruppo B) e il Brescia (inserito nel gruppo C). Inoltre, sarà trasmessa la Final Four che si svolgerà dall’11 al 13 giugno 2026. I telecronisti saranno Daniele Barone ed Ettore Miraglia, al commento tecnico si alterneranno Sandro Campagna, CT della Nazionale maschile di pallanuoto, e Leonardo Binchi, argento europeo nel 2001 e allenatore del Waterpolo Milano. La grande pallanuoto è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti.

 

_______________________________________

 

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SUPERCOPPA EUROPEA SU SKY E NOW

 

FERENCVAROS (Ung) – PRO RECCO (Ita): mercoledì 8 ottobre alle 20, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Daniele Barone e Leonardo Binchi

