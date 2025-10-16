Marinozzi debutta su Dazn

Una nuova voce si unisce al racconto del calcio su DAZN, quella di Andrea Marinozzi . Giornalista sportivo tra i più apprezzati in Italia, da questa stagione Marinozzi entra a tutti gli effetti nella squadra di telecronisti della piattaforma . Marinozzi è uno dei volti più riconoscibili e stimati delle telecronache calcistiche italiane , che in oltre sedici anni di carriera, ha raccontato momenti iconici del calcio europeo e azzurro, su tutti il trionfo dell'Atalanta nella finale di Europa League di Dublino. Una voce iconica, pacata e raffinata, con una capacità rara: quella di unire competenza e passione in un racconto che arriva dritto al cuore di chi ascolta . Da sempre Marinozzi intreccia il ritmo dell’azione con la profondità dell’analisi, trasformando ogni dettaglio – una linea di passaggio, un pressing ben orchestrato, il movimento di un terzino – in parte di un disegno più grande.

Il suo debutto su DAZN è atteso per questo sabato come opinionista all’interno di “VAMOS! – Il Sabato della Serie A”, lo show in onda dalle 17:00 a mezzanotte - condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, con la presenza fissa del “Profeta” Hernanes, Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara e il digital creator ManuAle del Calcio - che accende il weekend calcistico e accompagna i tifosi tra emozioni, collegamenti e storie di campo.

Un sabato che profuma di grande calcio fin dal pomeriggio, con Lecce – Sassuolo e Pisa – Verona (entrambe alle 15:00) pronte a inaugurare la giornata, prima di vivere l’energia di Torino – Napoli (18:00) al tramonto. E quando calerà la sera, sarà la notte dell’Olimpico a regalare il grande spettacolo di Roma – Inter (20:45), una sfida che promette intensità, ritmo e brividi fino all’ultimo minuto.

Dopo il debutto da opinionista, Marinozzi si prepara anche a esordire alla telecronaca su DAZN nel corso della stagione di Serie A Enilive, arricchendo il racconto delle partite con la sua inconfondibile cifra stilistica. “Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di DAZN, una realtà giovane e innovativa che parla la mia stessa lingua: c’é entusiasmo, cura e voglia di migliorarsi ogni giorno. Condividiamo la stessa passione per il calcio e il desiderio di raccontarlo con autenticità e coinvolgimento. Quando trovi tutto questo, capisci che è il posto giusto per portare la tua voce. Sarà una bellissima emozione”, commenta Andrea Marinozzi. Con l’ingresso di Andrea Marinozzi, DAZN rafforza la propria squadra con una voce di grande esperienza e sensibilità, capace di raccontare il calcio con passione, profondità e uno stile inconfondibile che è diventato parte della quotidianità di milioni di tifosi.