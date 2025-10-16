Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Marinozzi debutta su Dazn© EPA

Marinozzi debutta su Dazn

Il suo esordio è atteso per questo sabato come opinionista all’interno di “VAMOS! – Il Sabato della Serie A
3 min

Una nuova voce si unisce al racconto del calcio su DAZN, quella di Andrea Marinozzi. Giornalista sportivo tra i più apprezzati in Italia, da questa stagione Marinozzi entra a tutti gli effetti nella squadra di telecronisti della piattaformaMarinozzi è uno dei volti più riconoscibili e stimati delle telecronache calcistiche italiane, che in oltre sedici anni di carriera, ha raccontato momenti iconici del calcio europeo e azzurro, su tutti il trionfo dell'Atalanta nella finale di Europa League di Dublino. Una voce iconica, pacata e raffinata, con una capacità rara: quella di unire competenza e passione in un racconto che arriva dritto al cuore di chi ascolta. Da sempre Marinozzi intreccia il ritmo dell’azione con la profondità dell’analisi, trasformando ogni dettaglio – una linea di passaggio, un pressing ben orchestrato, il movimento di un terzino – in parte di un disegno più grande.  

Il suo debutto su DAZN è atteso per questo sabato come opinionista all’interno di “VAMOS! – Il Sabato della Serie A”, lo show in onda dalle 17:00 a mezzanotte - condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, con la presenza fissa del “Profeta” Hernanes, Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara e il digital creator ManuAle del Calcio - che accende il weekend calcistico e accompagna i tifosi tra emozioni, collegamenti e storie di campo. 

Un sabato che profuma di grande calcio fin dal pomeriggio, con Lecce – Sassuolo e Pisa – Verona (entrambe alle 15:00) pronte a inaugurare la giornata, prima di vivere l’energia di Torino – Napoli (18:00) al tramonto. E quando calerà la sera, sarà la notte dell’Olimpico a regalare il grande spettacolo di Roma – Inter (20:45), una sfida che promette intensità, ritmo e brividi fino all’ultimo minuto.

Dopo il debutto da opinionista, Marinozzi si prepara anche a esordire alla telecronaca su DAZN nel corso della stagione di Serie A Enilive, arricchendo il racconto delle partite con la sua inconfondibile cifra stilistica. “Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di DAZN, una realtà giovane e innovativa che parla la mia stessa lingua: c’é entusiasmo, cura e voglia di migliorarsi ogni giorno. Condividiamo la stessa passione per il calcio e il desiderio di raccontarlo con autenticità e coinvolgimento. Quando trovi tutto questo, capisci che è il posto giusto per portare la tua voce. Sarà una bellissima emozione”, commenta Andrea Marinozzi. Con l’ingresso di Andrea Marinozzi, DAZN rafforza la propria squadra con una voce di grande esperienza e sensibilità, capace di raccontare il calcio con passione, profondità e uno stile inconfondibile che è diventato parte della quotidianità di milioni di tifosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV