Roma-Inter, ascolti da record su Sky

Ascolti da record per il big match Roma-Inter nella Casa dello Sport di Sky: la sfida all’Olimpico – in onda ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori medi complessivi in Total Audience. È il miglior anticipo per una sfida di Serie A dalla stagione 2021/2022.