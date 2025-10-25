Parker-Wardley in diretta tv: dove vederla

Un classico dei duelli tra pesi massimi si prepara ad accendere la O2 Arena di Londra: Joseph Parker raccoglie la sfida di Fabio Wardley in “All or Nothing”, in programma domani sera in diretta ed esclusiva mondiale su DAZN in pay per view. Un faccia a faccia che sa di storia, firmato Queensberry e Platform Sport, con due tra i migliori pesi massimi del pianeta pronti a giocarsi tutto e che metterà in palio la possibilità di sfidare Oleksandr Usyk per il titolo mondiale indiscusso.



Appuntamento con i preliminari alle 17:30, mentre la main card inizierà alle 19:30, con il ringwalk di Joseph Parker e Fabio Wardley verso le 22:30. Per gli appassionati di boxe in Italia, il commento sarà affidato a Niccolò Pavesi, live dalle 19:30.



Joseph Parker (36-3, 24 KO), neozelandese e già campione del mondo WBO, arriva all’appuntamento nel pieno di una nuova ascesa. Dopo le vittorie su Deontay Wilder e Zhilei Zhang, ha difeso il titolo ad interim demolendo Martin Bakole in due riprese. Una rinascita che lo ha riportato ai vertici dopo le sconfitte del 2018 con Anthony Joshua e Dillian Whyte, e quella del 2022 contro Joe Joyce. Dall’altra parte del ring, Fabio Wardley (19-0-1, 18 KO) si presenta imbattuto e in pieno slancio. Reduce dal clamoroso KO su Justis Huni davanti al pubblico di casa dell’Ipswich Town, il britannico ha conquistato il titolo nazionale nel 2022 contro Nathan Gorman, difendendolo poi con autorità contro David Adeleye a Riyadh. Nel 2024 ha dato vita con Frazer Clarke a uno dei match dell’anno, chiuso in parità, prima di imporsi con forza nel rematch, chiudendo i conti già al primo round.