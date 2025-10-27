Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sinner, ascolti super su Sky© LAPRESSE

Sinner, ascolti super su Sky

Per la finale dell’ATP 500 di Vienna con Zverev
1 min
Grandi ascolti per la finale dell’ATP 500 di Vienna tra Sinner e Zverev su Sky. L’atto conclusivo del torneo vinto dal tennista azzurro – in diretta dalle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha mediato 828 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 713 mila spettatori unici** e il 6,8% di Share tv*. La differita in onda su TV8 dalle 16.30 ha registrato 586 mila spettatori medi complessivi con il 4,8% di share tv e 2 milioni 827 mila contatti unici.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV