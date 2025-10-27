Sinner, ascolti super su Sky

Grandi ascolti per la finale dell’ATP 500 di Vienna tra Sinner e Zverev su Sky. L’atto conclusivo del torneo vinto dal tennista azzurro – in diretta dalle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha mediato 828 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 713 mila spettatori unici** e il 6,8% di Share tv*. La differita in onda su TV8 dalle 16.30 ha registrato 586 mila spettatori medi complessivi con il 4,8% di share tv e 2 milioni 827 mila contatti unici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA