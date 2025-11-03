Sinner, grandi ascolti su Sky

Grandi ascolti per il ritorno di Jannik Sinner al primo posto del tennis mondiale: la finale del Rolex Paris Masters con Félix Auger-Aliassime – in onda ieri dalle 15 su Sky Sport Uno – ha raccolto 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 2 milioni 166 mila spettatori unici e il 9,8% di share tv. La differita in onda su TV8 dalle 17.15 ha registrato 968 mila spettatori medi complessivi, 2 milioni 807 mila spettatori unici e il 7,1% di share tv. Il trionfo del tennista azzurro, tornato al vertice della classifica ATP, è passato anche per la semifinale contro Alexander Zverev di sabato 1° novembre. Il match – dalle 17 su Sky Sport Uno – ha registrato 889 mila spettatori medi complessivi in total audience, 1 milione 466 mila contatti unici e il 7,7% di share tv*.



