"Flavia a New York, 10 anni dopo": su Sky l'impresa della Pennetta

Il boato, il sorriso, e una racchetta lanciata in aria. Fotografie di un racconto indelebile che tornano a prendere vita nella nuova produzione originale di Sky Sport dedicata a un’icona del nostro tennis: “Flavia a New York, 10 anni dopo”. Il docufilm, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in onda dal 12 novembre su Sky e in streaming su NOW. Durante una settimana cruciale per la stagione del tennis, con le Nitto ATP Finals di Torino, questo nuovo lavoro editoriale a cura della redazione di Sky Sport celebra un’impresa scolpita nella memoria collettiva: la vittoria di Flavia Pennetta agli US Open 2015, in una storica finale su Roberta Vinci. Un trionfo del nostro tennis al femminile, ad oggi ineguagliato. Una cavalcata che ha entusiasmato e appassionato un paese intero, un momento divenuto iconico per tutto lo sport italiano.



È il racconto di un sogno realizzato e di un addio inatteso: una campionessa che sceglie, appena dopo aver toccato il punto più alto della carriera, di lasciare il tennis giocato. Un unicumassoluto nello sport. Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e ricordi, il docufilm ricostruisce il cammino umano, personale e sportivo di Flavia Pennetta, dalle prime racchette prese in mano a Brindisi, alle notti americane che l’hanno consacrata regina all’Arthur Ashe Stadium. Fino alla sua nuova vita che, dopo l’agonismo, la vede protagonista anche come apprezzata opinionista a Sky Sport. A impreziosire la storia, le testimonianze di coloro che erano accanto a lei, coach, team, genitori, colleghe e avversarie in campo, naturalmente Fabio Fognini, i giornalisti e coloro che hanno contribuito a quel trionfo.



E poi, ovviamente, il punto di vista emozionale, quello più intimo. Un racconto corale che intreccia determinazione e grazia: il ritratto di un’atleta che, vincendo, ha sintetizzato la gioia in quel lancio di racchetta che ne ha sancito il trionfo. “Flavia a New York, 10 anni dopo” è in programma da mercoledì 12 novembre (e disponibile on demand): alle 22.45 su Sky Sport Uno e alle 23.30 su Sky Sport Tennis.

