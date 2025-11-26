Il basket internazionale resta su Dazn

DAZN annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione delle principali competizioni FIBA, maschili e femminili, fino al 2029, portando in app quattro anni di grande basket internazionale per tutti gli appassionati e consolidando una collaborazione avviata nel 2023. L’accordo comprende l’intero ciclo delle qualificazioni e delle grandi rassegne internazionali, con le partite delle Nazionali commentate in italiano. Si parte dalle Qualificazioni ai Mondiali maschili (“FIBA Men’s World Cup 2027 Qualifiers”), che inizieranno il 27 novembre 2025 e si concluderanno nel 2027, per proseguire con le Qualificazioni ai Mondiali femminili del 2026 (“FIBA Women's World Cup Qualifying 2026”), con la Nazionale che cercherà di strappare il pass per la competizione che si terrà nello stesso anno. Nel 2027, DAZN trasmetterà il Mondiale di basket maschile (“FIBA Men's World Cup 2027”), l’evento di punta del basket internazionale che si terrà a Doha, insieme agli Europei di basket femminile (“FIBA Women's EuroBasket 2027”). L’anno successivo, il 2028, sarà l’anno chiave delle Qualificazioni Olimpiche, sia maschili sia femminili (“FIBA Olympic Qualifying tournament”), e prenderanno il via anche le Qualificazioni agli Europei maschili (“FIBA Men's EuroBasket 2029 Qualifiers”). Il ciclo si chiuderà nel 2029 con i due appuntamenti conclusivi: gli Europei FIBA Men’s e Women’s EuroBasket, completando così una copertura continua e completa di quattro stagioni di basket internazionale ai massimi livelli.