giovedì 27 novembre 2025
Arriva "Una Vita da Campione" su RaiPlay

Arriva "Una Vita da Campione" su RaiPlay

Da giovedì 28 novembre un viaggio nella carriera e nel vissuto di otto tra i più noti calciatori italiani
1 min

Walter Zenga, Beppe Signori, Gigi Di Biagio, Francesco Flachi, Beppe Bergomi, Gianluigi Lentini, Angelo Di Livio e Roberto Donadoni tornano a scendere in campo. Lo fanno in “Una Vita da Campione”, da giovedì 28 novembre su RaiPlay: un viaggio nella carriera e nel vissuto di otto tra i più noti calciatori italiani - celebrati anche a livello internazionale - tra sacrifici, vittorie, sconfitte e momenti gloriosi.

In ognuna delle puntate, rigorosamente registrate sui campi da calcio, il conduttore Federico Vespa, intervista gli otto protagonisti e ogni episodio si sviluppa come una vera partita di calcio: un primo tempo per raccontare gli inizi e i sogni, un intervallo per ricordare le crisi e le svolte, un secondo tempo per celebrare i trionfi. Poi arrivano i tempi supplementari, dedicati alla vita dopo il calcio e, infine, i calci di rigore, con domande secche a bruciapelo. 

Il racconto si arricchisce di contributi video, immagini d’archivio, telecronache e testimonianze e, grazie alle nuove tecnologie, anche ricostruzioni immersive, per rivivere, con un linguaggio visivo contemporaneo, alcuni dei momenti più appassionanti del calcio italiano. Gli otto episodi saranno disponibili in due rilasci in boxset: i primi quattro dal 28 novembre, i successivi dal 5 dicembre, sempre su RaiPlay.

