B Stories, il viaggio riparte da Verona e dalla 'Double Header' del Bentegodi

Un viaggio in 14 puntate, con 14 storie, una per ciascuna delle 14 squadre del campionato di Serie B Femminile. Su Vivo Azzurro TV, da giovedì 4 dicembre, l'appuntamento è con 'B Stories', il format prodotto dalla OTT della FIGC che segue 'B Inside' proposto lo scorso anno e pensato per raccontare ancora più nel profondo non soltanto i club, ma anche il loro rapporto con il territorio, già esaltato e valorizzato durante 'B to Be', l'evento che a Coverciano aveva chiuso la passata stagione. E in un 'fil rouge' che oltrepassa i confini del terreno di gioco, 'B Stories' non utilizzerà soltanto gli occhi delle calciatrici, ma ha scelto anche altre prospettive: quelle di chi vive la squadra dall'esterno, e per cui la domenica prima viene la Serie B e poi tutto il resto.

Il viaggio di 'B Stories' partirà da Verona e dalla storica Double Header del 'Bentegodì', con la Serie B Femminile in campo pochi minuti dopo una partita di Serie A maschile. Da giovedì 4 dicembre, su Vivo Azzurro TV, la domenica speciale dell'Hellas verrà rivissuta con gli occhi emozionati di chi era in campo, ma anche in tribuna.

“Con l'evento 'B to Be' abbiamo conosciuto e dato visibilità ai valori della Serie B. Con la nuova serie di approfondimenti 'B Stories' racconteremo storie di legami che stringono le società al loro territorio, di passione che anima chi segue e tifa i loro colori, di calciatrici che provano inattese emozioni - le parole della presidente della Divisione Serie B Femminile, Laura Tinari -. Racconteremo la gioia di essere la Serie B, una categoria sempre più consapevole del suo ruolo nella filiera del calcio femminile e pronta a farsi conoscere. Grazie a tutte le società che hanno collaborato, mostrandosi davanti le telecamere".

COME VEDERE B STORIES Sui canali social della Divisione Serie B Femminile e sull'apposita sezione del sito figc.it saranno disponibili gli aggiornamenti sulla programmazione delle puntate, visibili on demand. Per accedere a Vivo Azzurro TV basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente degli eventi in programma. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito vivoazzurrotv.it.