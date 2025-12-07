Mondiale di freccette: dove vederlo in tv

Mancano pochi giorni all’appuntamento che milioni di tifosi in tutto il mondo, attendono ogni anno nel periodo delle festività natalizie: il grande spettacolo delle freccette torna su DAZN con il Paddy Power World Darts Championship 2025/26. Dalla leggendaria cornice dell’Alexandra Palace di Londra, la squadra di Dazn guiderà con il commento in italiano gli appassionati tra "180", check-out impossibili e walk-on elettrizzanti, esaltando ogni freccia scoccata verso il bersaglio.

L’atmosfera “elettrizzante” del torneo, ormai diventato sinonimo di Natale, quest’anno si accenderà giovedì 11 dicembre 2025 e accompagnerà gli appassionati fino alla finalissima del 3 gennaio 2026, quando verrà incoronato il nuovo campione del mondo. Saranno distribuiti premi per 5 milioni di sterline, di cui 1 milione al vincitore. Il quadro internazionale di questa edizione conferma la crescita del movimento: un maggior numero di giocatori, una provenienza più ampia e un livello tecnico che si estende lungo tutto l’arco del torneo.

Il tabellone promette subito grandi scintille: l’inglese Luke Littler, campione in carica e numero uno al mondo, inaugura la sua difesa del titolo affrontando il lituano Darius Labanauskas, già capace di spingersi oltre il previsto nelle edizioni precedenti. Un confronto che porta subito il livello alle stelle e che racconta meglio di qualsiasi parola la pressione che accompagna chi si presenta da campione in carica.

Ma la competizione sarà animata anche da molti altri nomi che ormai definiscono l’alta quota del movimento mondiale: Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Rob Cross, Gary Anderson. Profili diversi, percorsi differenti, ma tutti in grado di modificare gli equilibri del tabellone con una singola serie perfetta.



Anche la sfida femminile propone incroci che promettono grande tensione agonistica: cinque le donne in gara su tutte Beau Greave, numero uno del mondo del circuito femminile, e Fallon Sherrock. La prima affronterà Daryl Gurney, mentre Fallon si scontrerà con Dave Chisnall, in partite che uniscono carisma e storia recente, perfette per un torneo che, anno dopo anno, continua a evolversi.

