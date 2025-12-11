Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Dazn lancia il “pass giornata” per la Serie A: ecco come funziona© ANSA

Dazn lancia il “pass giornata” per la Serie A: ecco come funziona

I tifosi con abbonamento goal o myclub pass attivo potranno completare la loro esperienza attivando il nuovo pacchetto in modalità Pay-per-view
MILANO, 11 dicembre 2025 – DAZN, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, annuncia il lancio del "Pass Giornata”, il nuovo abbonamento dedicato alla Serie A Enilive, pensato per offrire ai tifosi un modo semplice e flessibile di vivere a pieno il massimo campionato italiano, scegliendo la singola giornata di campionato e completando così la propria esperienza di visione calcistica su DAZN.

Disponibile in modalità pay-per-view, il “Pass Giornata” permette a chi ha un abbonamento “Goal” o “MyClub Pass” attivo di acquistare un’intera giornata di Serie A Enilive, per seguire tutti i match del turno a calendario, inclusi i pre e post-partita, le zone goal e i programmi di approfondimento live di DAZN.

“Con il nuovo DAZN Pass Giornata vogliamo offrire ai tifosi un ulteriore livello di flessibilità e personalizzazione”, dichiara Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. “Sappiamo che ogni tifoso vive il calcio in modo diverso: c’è chi non perde neppure una partita del campionato e chi, invece, segue soltanto la propria squadra del cuore. Ma quando il calendario offre grandi sfide, anche i più fedeli a un solo colore si ritrovano a vivere l’intera giornata di calcio con gli amici, al di là delle rivalità. Questo nuovo abbonamento nasce proprio per rispondere a queste diverse esigenze, offrendo un modo ancora più flessibile di vivere e arricchire la propria esperienza calcistica su DAZN”.

Il nuovo Pass Giornata sarà disponibile per l’acquisto di una giornata al prezzo di 19,99 euro.

Come funziona il DAZN Pass Giornata
•  Disponibile per clienti con un abbonamento DAZN Goal o MyClub Pass attivo;
•  Per attivarlo basterà entrare nel “Mio Account” da desktop, cliccare su “Servizi Aggiuntivi” e nella sezione “pay-per-view” selezionare il Pass dedicato alla giornata in programma;
•  Include tutte le partite di Serie A Enilive del turno specifico, le zone goal serie A, sia live sia on demand, e gli show di DAZN in programma.

