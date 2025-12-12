Spagna, la Coppa del Re in diretta tv: dove vederla

Già Official Broadcaster in Italia della LaLiga dal 2018, DAZN arricchisce ulteriormente l’offerta di calcio iberico assicurandosi anche i diritti esclusivi di trasmissione della Copa del Rey fino al 2029. La Copa del Rey – una delle competizioni più antiche e prestigiose del panorama europeo – è da sempre teatro di sfide ad alta intensità, imprese inattese e confronti che hanno scritto la storia del calcio spagnolo, con protagonisti Club di primo piano come Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid, insieme a club storici come Athletic Bilbao, Valencia e Siviglia.

L’accordo pluriennale appena siglato porterà in app la storica Coppa di Spagna a partire da questa stagione, col debutto previsto già la prossima settimana quando inizieranno i sedicesimi di finale.