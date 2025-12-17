Dazn, tutte le novità per Natale

Tante le novità introdotte da DAZN, a Natale, per offrire ai propri abbonati un’esperienza di visione ancora più ricca. Da oggi grazie alla rinnovata partnership con Warner Bros. Discovery, l’offerta di contenuti si amplia ulteriormente e, per la prima volta, l’intrattenimento debutta sulla piattaforma sportiva : direttamente da DAZN tutti i fan registrati all’app potranno accedere ai canali Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel . Inoltre, fanno il loro ingresso in app anche quattro nuovi canali Eurosport . Per il periodo di lancio, tutti i canali Eurosport saranno eccezionalmente accessibili a tutti gli abbonati DAZN, indipendentemente dal tipo di abbonamento attivo e senza limitazioni. Non solo, fino al 31 dicembre 2025, gli abbonati ai piani Sports, Goal, MyClub Pass e Full potranno seguire i contenuti sportivi inclusi nel proprio pacchetto su due reti internet differenti in contemporanea, senza alcun costo aggiuntivo.

L’INTRATTENIMENTO DI WARNER BROS. DISCOVERY

Nella nuova sezione “Intrattenimento” della App DAZN, si potrà accedere a un palinsesto ampio e trasversale: dalle produzioni originali di successo ai format internazionali targati Warner Bros. Discovery, dai programmi d’informazione ai documentari. In un unico luogo e con un semplice clic, i tifosi potranno accedere facilmente ai programmi del NOVE, come Che tempo che fa il talk show creato e condotto da Fabio Fazio con le interviste ai grandi ospiti nazionali e internazionali, Cash or Trash il fenomeno televisivo dedicato al mondo del collezionismo, la satira unica e inimitabile di Maurizio Crozza nel suo one man show Fratelli di Crozza, fino ad arrivare alla comicità italiana di Only Fun e alle sfide a colpi di improvvisazione tra squadre di comici in Comedy Match.

Per quanto riguarda Real Time, ci sarà Bake Off Italia – Dolci in forno, la famosa competizione di pasticceria amatoriale che celebra tecnica e creatività, Cortesie per gli ospiti, dove coppie di padroni di casa si sfidano in una gara all'invito perfetto o ancora Matrimonio a prima vista Italia, l’esperimento sociale in cui single scelgono di sposarsi con perfetti sconosciuti, e l’imperdibile Casa a prima vista con gli agenti immobiliari più amati della tv.

A completare la ricca offerta – insieme a molti altri contenuti – anche i docu-adventure di DMAX, le serie documentaristiche e i grandi classici del true crime di Discovery per un portfolio di contenuti pensato per coinvolgere pubblici diversi in ogni momento della giornata.

SU DAZN ARRIVA L’OFFERTA COMPLETA DI EUROSPORT

Per tutti gli appassionati di sport l’offerta si fa ancora più ricca, grazie ai nuovi canali extra di Eurosport (canali 3, 4, 5 e 6) che si affiancano ai già presenti in app, Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Attraverso i canali Eurosport gli appassionati di sport potranno seguire le competizioni integrali in programma con tutte le partite dell’Australian Open e del Roland Garros prime due prove del Grand Slam di tennis, ogni istante dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026; le tappe integrali del Tour de France, del Giro d’Italia e la Vuelta di Spagna in esclusiva italiana, ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo, tra cui le Monumento Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia; la FA Cup, il torneo di calcio più antico del mondo; le principali discipline degli sport invernali; gli appuntamenti dell’UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour e del Mondiale WEC con la 24 Ore di Le Mans, una delle corse più celebri e attese nel motorsport in diretta integrale.

Per il periodo di lancio, tutti i canali Eurosport saranno eccezionalmente accessibili a tutti gli abbonati DAZN, indipendentemente dal tipo di abbonamento attivo e senza limitazioni. Chi avrà attivo un abbonamento Sports, Goal, MyClub Pass, Full o Family potrà quindi seguire, per esempio, tutte le partite degli Australian Open, in programma sui campi in cemento di Melbourne Park dalle Qualificazioni del 12 gennaio alla finale maschile del 1° febbraio 2026.