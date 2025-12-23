Sky e Dorna Sports , che detiene i diritti commerciali della MotoGP™, annunciano un nuovo accordo pluriennale : la MotoGP™ resta nella Casa dello Sport anche i prossimi due anni . Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per tutti i Gran Premi del FIM MotoGP™ World Championship fino alla stagione 2027 compresa . Su Sky e NOW sarà quindi possibile continuare a seguire in diretta tutti i Gran Premi di MotoGP™ , Moto2™ e Moto3™ , con alcune gare delle tre classi visibili anche in chiaro su TV8.

Andrea Duilio, CEO Sky Italia: “Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo con Dorna e di continuare a portare l’adrenalina delle due ruote nelle case degli appassionati, con l’eccellenza del nostro racconto sportivo e le tecnologie più all’avanguardia. Il Motomondiale è da 11 anni un punto fermo della vasta offerta di motori della nostra Casa dello Sport e lo sarà ancora fino alla fine del 2027. Una conferma di quanto la MotoGP e tutte le classi del Motomondiale siano importanti per Sky, che continuerà a garantire la migliore esperienza di visione possibile”.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, detentrice dei diritti MotoGP: "Sky Sport è un partner fantastico per la MotoGP. Nel 2025, la MotoGP ha registrato un aumento dell'audience media globale, una crescita significativa della sua fanbase globale e nove record di spettatori, quasi metà della stagione. Puntiamo ancora più in alto guardando al futuro. Partner come Sky Sport, che mostrano il meglio di questo sport e portano i tifosi nel cuore dell'azione, svolgono un ruolo chiave per il futuro. Siamo molto felici di vedere lo sport più emozionante del mondo continuare su Sky Sport per altre due stagioni".

Il canale di riferimento sarà sempre Sky Sport MotoGP, che trasmette questo grande sport da 11 anni, con circa 30 ore live per ogni weekend in pista dedicate a gare, studi, approfondimenti, rubriche e produzioni originali. Già a partire dall’inizio del nuovo anno, con lo Shakedown Test e i primi test ufficiali della MotoGP attesi per fine gennaio a Sepang, il canale 208 continuerà a offrire una copertura editoriale completa e di qualità grazie alla grande squadra di Sky Sport e ai migliori sistemi tecnologici.

Sky si conferma così il punto di riferimento per il motorsport mondiale grazie a un’offerta ricchissima che include il campionato del mondo di Formula 1, Formula 2, Formula 3, Porsche Super Cup, oltre alla NTT IndyCar, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo e tanto altro ancora. Inoltre, per la stagione 2026, Sky sarà anche official broadcaster della Dakar, offrendo highlights e aggiornamenti quotidiani di tutte le tappe della competizione.