Dakar 2026: dove vederla in tv
Riparte lo spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport, il 2026 inizia dai deserti dell’Arabia Saudita, dove dal 3 al 17 gennaio si disputerà una delle gare più iconiche: la Dakar. Sky sarà Official Broadcaster della 48esima edizione del rally raid più celebre e avventuroso al mondo che quest’anno prevede 13 tappe, ognuna carica di adrenalina e colpi di scena. Un’avventura che parte il 3 gennaio da Yanbu, sulle coste del Mar Rosso, un percorso ad anello di oltre 8.000 chilometri che impegnerà una carovana di 325 veicoli divisi per categoria tra due e quattro ruote. Sky Sport seguirà la corsa tappa dopo tappa a partire dalla vigilia del “via”, il 2 gennaio, con collegamenti su Sky Sport 24 ogni pomeriggio con l’inviato Sandro Donato Grosso, insider nei deserti sauditi per seguire l’andamento della gara.
Spazio all’approfondimento e alle storie dei piloti italiani ogni sera alle 21.15 in “Speciale Dakar Live” (con replica alle 22.45) che, sempre su Sky Sport 24, riassumerà la giornata in diretta dai bivacchi che ospiteranno la carovana. Appuntamento quotidiano anche alle 23 su Sky Sport Arena, con le immagini spettacolari del magazine che proporrà gli highlights della giornata, un’ora in lingua originale sull’andamento della tappa con tutte le variazioni di classifica per le diverse categorie di veicoli che prenderanno parte alla corsa. Inoltre, da non perdere le tappe di avvicinamento alla sfida, con gli speciali “Road To Dakar” -dedicati rispettivamente alle categorie auto/moto e camion/classic - in onda fino al 2 gennaio su Sky e NOW (disponibili anche on demand). E a fine gennaio il docufilm dedicato alla Dakar 2026, realizzato dal regista Claudio Cavilotti.