Dakar 2026: dove vederla in tv

Riparte lo spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport, il 2026 inizia dai deserti dell’Arabia Saudita, dove dal 3 al 17 gennaio si disputerà una delle gare più iconiche: la Dakar. Sky sarà Official Broadcaster della 48esima edizione del rally raid più celebre e avventuroso al mondo che quest’anno prevede 13 tappe, ognuna carica di adrenalina e colpi di scena. Un’avventura che parte il 3 gennaio da Yanbu, sulle coste del Mar Rosso, un percorso ad anello di oltre 8.000 chilometri che impegnerà una carovana di 325 veicoli divisi per categoria tra due e quattro ruote. Sky Sport seguirà la corsa tappa dopo tappa a partire dalla vigilia del “via”, il 2 gennaio, con collegamenti su Sky Sport 24 ogni pomeriggio con l’inviato Sandro Donato Grosso, insider nei deserti sauditi per seguire l’andamento della gara.