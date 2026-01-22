Nasce Taekwondo Plus, il canale dedicato al Taekwondo

"Una nuova sfida per il Taekwondo italiano”, afferma il presidente della Federazione Italiana Taekwondo Angelo Cito, “la FITA e Sportface uniscono le forze per raccontare la storia emozionante del nostro sport in modo strutturato e continuo. Con contenuti esclusivi e un canale dedicato, rafforzeremo il legame con la nostra community e attireremo nuovi appassionati. Il Taekwondo italiano è un movimento dinamico e inclusivo, capace di unire persone di tutte le età e interessi. Insieme, creeremo un progetto editoriale innovativo e coinvolgente che valorizzerà la nostra disciplina e promuoverà la crescita di entrambe le realtà”.

“Con Taekwondo Plus”, aggiunge il CEO di SportFace Antonio Palmieri, “rafforziamo la missione di Sportface TV: valorizzare lo sport italiano con canali verticali, contenuti di qualità e una narrazione continuativa. Siamo orgogliosi che la Federazione Italiana Taekwondo ci abbia scelto come partner per questo progetto e di ospitare il suo canale OTT, offrendo gratuitamente a tutti gli appassionati un hub dedicato, tra live, approfondimenti e format originali”. Tutti i contenuti del canale saranno disponibili gratuitamente, previa registrazione con email e password. Sportface TV è disponibile anche tramite app su iOS e Android, scaricabile dagli store ufficiali.