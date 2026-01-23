“Heated Rivalry”, Hudson Williams e Connor Storrie saranno tedofori olimpici

HBO Max annuncia oggi che Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie Crave Original “ Heated Rivalry ”, al debutto in esclusiva su HBO Max il 13 febbraio , sono stati selezionati come tedofori ufficiali per partecipare alla staffetta della torcia olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 . La distribuzione globale della serie è guidata da Sphere Abacus.

HBO Max ha acquisito i diritti per lo streaming di due stagioni negli Stati Uniti, in Australia, in Asia (Singapore, Hong Kong, Taiwan, Thailandia, Filippine, Macao, Sri Lanka e Nepal), in America Latina e in Europa, ad esclusione di Regno Unito e Irlanda, Spagna e Turchia. I Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno disponibili per tutti gli abbonati HBO Max in Europa, inclusi Italia e Germania per la prima volta, oltre che su discovery+ in diversi territori.

Di cosa parla Heated Rivalry

Creata dallo sceneggiatore, regista e produttore canadese pluripremiato Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy), Heated Rivalry racconta la storia dei rivali nell’hockey Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). Shane e Ilya sono due delle più grandi stelle della Major League di Hockey, uniti da ambizione, rivalità e da un’attrazione magnetica che nessuno dei due riesce a comprendere fino in fondo. Quello che inizia come una relazione segreta tra due giovani rookie si trasforma in un viaggio lungo anni fatto di amore, negazione e scoperta di sé. Nel corso di otto anni, i due inseguono il successo sul ghiaccio mentre faticano a gestire i propri sentimenti fuori dal campo.

Divisi tra lo sport che definisce le loro vite e un amore impossibile da ignorare, Shane e Ilya dovranno decidere se nel loro mondo feroce e competitivo ci sia spazio per qualcosa di tanto fragile quanto potente come il vero amore. Prodotta da Accent Aigu Entertainment in associazione con Crave di Bell Media, Heated Rivalry è distribuita a livello internazionale da Sphere Abacus. Nel cast figurano anche François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse e Ksenia Daniela Kharlamova.