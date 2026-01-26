Vite da medaglia, il conto alla rovescia di dieci atleti protagonisti delle prossime Olimpiadi

Il racconto e gli allenamenti di dieci protagonisti italiani dei prossimi giochi olimpici tra sogni, allenamenti, cadute e attese: da martedì 27 gennaio arrivano su RaiPlay i primi quattro episodi di “Vite da Medaglia - Milano Cortina 2026”. Otto puntate - per un conto alla rovescia che passa dalla pista di ghiaccio alla tavola da snowboard, dal poligono ai trampolini del freestyle – che hanno tra i protagonisti Dorothea Wierer (Biathlon), Charlène Guignard e Marco Fabbri (Pattinaggio artistico), Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità), Leonardo Donaggio (Sci freestyle), Martina Valcepina (Short track), Omar Visintin (Snowboard cross), Simone Deromedis (Ski cross), Sofia Goggia (Sci alpino), Valentina Margaglio (Skeleton).

Nel primo episodio “Con la testa e con il cuore”, Dorothea Wierer apre la stagione di allenamenti con la Nazionale ad Anterselva, suo luogo del cuore. Valentina Margaglio trova forza e serenità nel calore della famiglia, festeggiando il compleanno del padre, mentre Simone Deromedis torna in Val di Non per non perdersi il momento che preferisce: la raccolta delle mele nell’azienda agricola di famiglia insieme al papà e al fratello più piccolo.

Poi “Gli esami non finiscono mai”: Sofia Goggia è a Bergamo e si concentra sulla tesi di laurea. Valentina Margaglio lavora in pista su scatti e spinta, testando la preparazione atletica. Simone Deromedis arriva allo Stelvio per il ritiro con la Nazionale di ski cross. Dorothea Wierer si allena al poligono, il suo punto di forza, e racconta di come a volte non si senta all’altezza delle sue medaglie.

E ancora “Ali e radici”: Charlène Guignard e Marco Fabbri cominciano la preparazione all’Unipol Forum di Milano, spazio simbolo del loro percorso. Sofia Goggia, a Bergamo, e si divide tra allenamenti e amore per la sua terra. Valentina Margaglio trascorre del tempo con i genitori, sfogliando l’album di famiglia. Sullo Stelvio, Simone Deromedis si allena con la Nazionale, rafforzando il rapporto con l’allenatore.

Nel quarto episodio “Nessuno vince da solo” Valentina Margaglio continua il lavoro lontano dal ghiaccio, condividendo allenamenti e quotidianità con Andrea Gallina, suo compagno e allenatore. Charlène Guignard e Marco Fabbri affrontano nuove giornate di allenamento nel luogo che ospiterà le Olimpiadi. Sofia Goggia si allena con la squadra, ma un imprevisto interrompe la sua discesa in pista. Intanto, Dorothea Wierer affronta con nostalgia l’avvicinarsi di Milano Cortina che sarà la sua ultima Olimpiade.

“Vite da medaglia” alterna interviste, quotidianità, allenamenti e attese prima delle gare, raccontando la complessità emotiva di chi si allena per un obiettivo che è insieme personale e collettivo. Ogni episodio intreccia più storie: c’è chi affronta la sua ultima Olimpiade, chi prova a rientrare dopo un infortunio, chi combatte con la pressione e chi con la solitudine. Ma tutti condividono il peso e l’orgoglio di rappresentare l’Italia nel proprio Paese e davanti al mondo. Le successive quattro puntate della serie – prodotta da Stand by Me per Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea - saranno disponibili da martedì 3 febbraio sempre su RaiPlay. La serie è scritta da Andrea Felici, Simona Iannicelli, Olimpia Sales. Produttrice esecutiva Stand by Me Simona Meli. Regia di Emanuele Pisano.