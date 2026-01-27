Hexagon Cup 2026, dove vederla in tv

DAZN , la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, è - per il terzo anno consecutivo - il broadcaster globale della Hexagon Cup , l'innovativo torneo di padel che si svolge dal 28 gennaio al 1° febbraio alla Caja Mágica di Madrid in Spagna.

DAZN trasmetterà anche gratuitamente a livello globale, inclusa l’Italia, tutte le partite della terza edizione dell’Hexagon Cup (ad eccezione di Stati Uniti, America Centrale e Meridionale e India). Gli appassionati di padel potranno così seguire ogni incontro — dalle fasi di qualificazione (dal 28 al 31 gennaio) alle finali del 1° febbraio — in diretta e on demand.

La GENERALI Hexagon Cup 2026 si distingue per il suo format innovativo a squadre, che mette in scena tra i migliori giocatori al mondo. Anche per quest’anno, l’evento sarà occasione per riunire l'élite del padel mondiale, con star come Agustín Tapia, Arturo Coello, Gemma Triay e Delfina Brea, affiancate da un roster di giocatori eccezionali che promette uno spettacolo di altissimo livello. Tra i proprietari dei team figurano star famose come Eva Longoria (Eleven Eleven), Pierre Gasly (X Padel), Robert Lewandowski (RL9 Padel Team), Anthony Joshua (AD/vantage Padel Team), Andy Murray (AD/vantage Padel Team) e Kun Agüero (Krü Padel di Taktika).

In qualità di evento pionieristico nel padel, la GENERALI Hexagon Cup 2026 è fortemente impegnata in una produzione audiovisiva di livello mondiale, innalzando ulteriormente gli standard dopo il successo delle sue prime due edizioni.

La portata globale di DAZN consentirà alla competizione di ottenere un’esposizione in oltre 200 mercati, rafforzandone in modo significativo la dimensione internazionale.