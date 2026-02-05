"Stadi 5.0" arriva su Dazn

DAZN Italia e ABB Electrification Italia lanciano la seconda stagione di “Stadi 5.0”, il format che racconta come gli stadi stiano evolvendo grazie a innovazione, sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo. A partire dall’8 febbraio, la nuova stagione proporrà sei episodi on demand dedicati alla trasformazione degli impianti sportivi italiani e internazionali. Attraverso analisi di esperti, casi reali e discussioni in studio, “Stadi 5.0” esplorerà come gli stadi si stanno trasformando in hub più sicuri, più efficienti e sempre più multifunzionali.

A guidare il racconto saranno i volti e talent di DAZN: Federica Zille, affiancata da Pierluigi Pardo, Dario Marcolin e Massimo Ambrosini, con la collaborazione del giornalista economico-finanziario Marco Bellinazzo. Ogni episodio riunirà rappresentanti del mondo dello sport, delle istituzioni e della tecnologia come Andrea Varnier – CEO di Milano Cortina, Giuseppe Marotta – Presidente e CEO dell’Inter, e Paolo Scaroni – Presidente del Milan, offrendo punti di vista approfonditi su governance, modelli di finanziamento, progettazione e sostenibilità a lungo termine. Gli esperti di ABB Electrification interverranno per condividere le competenze e le best practice maturate in progetti nazionali e internazionali.

La nuova stagione si apre con un focus sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e sull’Arena Santa Giulia, per proseguire con la New Balance Arena e il modello Atalanta, spostandosi poi negli Stati Uniti, alla scoperta degli stadi che ospiteranno i Mondiali di calcio 2026. Il quarto episodio è dedicato al futuro del nuovo stadio di San Siro, mentre il quinto entra nel mondo della Serie B, raccontando i progetti di Empoli, Venezia, Palermo e Frosinone, insieme ad esempi virtuosi anche della Serie C. La stagione si chiude con un approfondimento sui piani infrastrutturali degli stadi di Fiorentina e Bologna.

Nel corso delle puntate, ABB Electrification Italia – leader nella distribuzione in media e bassa tensione, nei componenti elettrici e nelle soluzioni digitali per edifici, industria, data center e altri settori – presenterà le tecnologie che rendono stadi e grandi eventi più affidabili ed efficienti: dai sistemi che assicurano la continuità di servizio alle soluzioni di sicurezza e cybersecurity, fino alla building automation che migliora accessibilità, comfort e gestione intelligente degli spazi.

La seconda stagione di “Stadi 5.0” conferma l’impegno di ABB Italia nel supportare l’evoluzione degli edifici e delle infrastrutture grazie all'elettrificazione e all’automazione, aiutando gli impianti sportivi a diventare asset intelligenti per le città e il territorio circostante, e quello di DAZN che, nel ruolo di partner editoriale e distributivo, accompagna i tifosi nel dietro le quinte dello sport con contenuti originali e di valore, offrendo prospettive uniche, esperienze vissute e le analisi dei propri talent, protagonisti quotidiani della scena sportiva. Gli episodi saranno disponibili ogni domenica su DAZN a partire dall’8 febbraio