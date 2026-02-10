Rooster, l'attesa serie tv con Steve Carell in arrivo su Hbo Max

Di cosa parla Rooster

Una comedy ambientata in un campus universitario che ruota attorno al rapporto complesso tra uno scrittore (Carell) e sua figlia (Charly Clive). La serie è interpretata da Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Lauren Tsai. Rooster è creata dagli showrunner Bill Lawrence e Matt Tarses, vede come produttori esecutivi Bill Lawrence, Jeff Ingold e Liza Katzer per Doozer, insieme a Matt Tarses, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen, Anthony King, David Hyman e Steve Carell. Prodotto dallo studio Warner Bros. Television, dove sia Doozer che Matt Tarses hanno accordi di overall deal.