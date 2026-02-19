Ettore Messina si racconta a Sky Sport

Europa, Stati Uniti e ritorno: è un viaggio che attraversa continenti e culture cestistiche. Il secondo episodio “Ritorno al futuro” della nuova puntata di Federico Buffa Talks - Ettore Messina, produzione originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri, è in onda da domani, venerdì 20 febbraio, alle 19 su Sky Sport Basket, in streaming su NOW e anche on demand.

Nel 2012 affronta il primo vero impatto con l’NBA. Dopo le esperienze al CSKA Mosca e al Real Madrid, Ettore Messina viene chiamato dai Los Angeles Lakers come consulente del nuovo head coach Mike Brown. Sono i Lakers di Kobe Bryant, una delle franchigie più iconiche della lega. Per Messina si tratta di un’esperienza illuminante, vissuta all’interno di un sistema profondamente diverso da quello europeo: un approccio, una cultura e dinamiche completamente nuove. Entra in punta di piedi, non con l’obiettivo di costruire una carriera oltreoceano, ma con il desiderio di imparare, osservare da vicino il mondo NBA e arricchire il proprio bagaglio professionale.

Il confronto con Kobe lo porta a entrare in contatto con un’idea di competitività radicale, dove il talento individuale è un motore per sé stessi e per gli altri: “Io non ho bisogno di farmi degli amici – gli dice una volta Kobe – io ho bisogno di avere della gente che mi aiuti a vincere”.

È però come primo assistente di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs che Ettore Messina si immerge pienamente nella realtà NBA. È lì che osserva, comprende e assimila una nuova cultura cestistica, a partire dalla prima lezione ricevuta da Popovich: durante la riunione inaugurale con lo staff, il coach sottolinea l’importanza di costruire empatia e armonia con i giocatori prima ancora di parlare di schemi ed esercizi.

Il rapporto con Popovich diventa per Messina un riferimento tanto professionale quanto umano. Ne ammira la leadership, la capacità di condividere le responsabilità e, soprattutto, di proteggere il gruppo, creando un ambiente solido e coeso.

A San Antonio vive due stagioni intense e formative. Poi, al termine di quell’esperienza, rientra in Italia: ad attenderlo c’è la chiamata di Giorgio Armani per guidare l’Olimpia Milano, riportando nel campionato italiano il bagaglio di conoscenze maturato negli Stati Uniti.

La cifra professionale di Messina è il suo concetto di auto esigenza, che ha guidato ogni sua scelta, dall’Europa all’NBA e ritorno: “Chiedere di più a te stesso rispetto a quanto chiedi agli altri, senza tante scuse. Se alleni devi prima pensare a quello che fai tu, agli errori che puoi aver fatto e cercare di correggerti”.

In un’epoca che non concede tempo e conosce solo il dualismo vincente/perdente, Messina continua a difendere il valore del percorso e a misurarsi prima di tutto con sé stessi. Il suo futuro, come il prossimo capitolo della sua storia, è ancora tutto da scrivere, nulla è escluso, nemmeno un ritorno in panchina o negli Stati Uniti.