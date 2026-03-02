Torna la Kings League: dove vederla in tv

Su DAZN si scaldano i motori per Kings League Lottomatica.sport Italy. L’edizione italiana del torneo calcistico ideato da Gerard Piqué prenderà il via questa sera e sarà visibile su DAZN anche in modalità free. Le 12 squadre, capitanate da personaggi dello spettacolo dal calibro di Fedez e Diletta Leotta, figure del calcio nazionale e internazionale come Luca Toni e Bobo Vieri e top streamer come Blur e Marzaa, si sfideranno in un campionato di 11 giornate che non permette esclusioni di colpi.