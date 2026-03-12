Darts, su Pluto TV arriva l’International Pairs 3

Il torneo

International Pairs 3 è la terza edizione dell’unico torneo dedicato alle coppie nel calendario della MODUS Super Series. Il torneo include giocatori affermati, tra cui campioni del mondo BDO e WDF, ex possessori di PDC Tour Card e la pioniera Fallon Sherrock, la prima donna a vincere una partita al PDC World Darts Championship e la prima a realizzare un 9-darter televisivo.Tifosi e appassionati potranno seguire l’International Pairs 3 in diretta e in esclusiva sul canale MODUS Super Series Darts di Pluto TV dal 20 al 25 aprile e emozionarsi con le gesta di Belgio, Paesi Bassi, Kenya, Galles, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Croazia (al debutto), Irlanda del Nord, Germania, Canada e Stati Uniti, ciascuna con i propri talenti.