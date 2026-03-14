"Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport": il documentario su Sky

Sky Sport dedica alla storia di San Giovanni Bosco e del suo impegno per i giovani e per lo sport il nuovo documentario “Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport”, in onda da sabato 21 marzo alle 22.45 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche on demand. Realizzato da Sky Sport in collaborazione con le Polisportive Giovanili Salesiane, il documentario racconta il lavoro, la leadership e la visione profetica di Don Bosco, valori che lo hanno consacrato come punto di riferimento per l’educazione dei ragazzi meno fortunati.

Un racconto corale attraverso le voci di chi ha raccolto l’eredità spirituale del Santo, tra gli oratori dove è sorto e si è sviluppato il suo movimento e che ha trovato nelle Missioni Salesiane lo strumento più efficace per diffondere il suo insegnamento in tutto il mondo. Un viaggio nelle parrocchie e nei campetti in cui il valore dello sport significa inclusione, relazione e crescita individuale. La narrazione è affidata a chi questi ambienti li ha vissuti e continua a viverli ogni giorno in prima persona, trasformando il gioco in un’occasione di incontro e arricchimento personale.

Numerose e autorevoli le testimonianze che arricchiscono il percorso narrativo, a partire da Sua Eminenza Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione della Città del Vaticano. Oltre a quelle del mondo salesiano, rappresentato dal Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, don Fabio Attard, e dalla Madre Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, suor Chiara Cazzuola. Presenti i contributi di suor Francesca Scibetta, referente nazionale FMA (Figlie di Maria Ausiliatrice) per le PGS (Polisportive Giovanili Salesiane), e don Francesco Preite, presidente di Salesiani per il sociale e referente nazionale CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) per le PGS. Il Professor Francesco Motto, direttore dell’Associazione cultori storia salesiana, ha tracciato la storia di Don Bosco e le ragioni che lo portarono a fare degli oratori e dello sport il centro di tutta la sua pastorale.

Nel documentario, a cura di Tommaso Liguori, già salesiano e giornalista di Sky Sport, trovano grande spazio i contributi degli ex allievi dei Salesiani. Tra loro, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci e il presidente delle PGS Ciro Bisogno, insieme all’ex CT azzurro di volley e attuale deputato, Mauro Berruto, dell’ex CT della Nazionale di Basket Meo Sacchetti, oltre alla partecipazione del giornalista Francesco Giorgino. A completare il mosaico, le voci di tecnici e atleti di ieri e di oggi, tra cui il calciatore del Watford Edoardo Bove e il pallavolista argento olimpico ad Atene 2004 Valerio Vermiglio.