Campionati Europei di Atletica Leggera e campionati Mondiali di Atletica Indoor: dove vederli in tv

Sky rafforza la propria offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali per il 2026: i campionati Europei di Atletica Leggera, al via in estate dal 10 al 16 agosto a Birmingham, nel Regno Unito, e i campionati Mondiali di Atletica Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo a Torun, in Polonia. Entrambi gli eventi saranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW. La prima tappa sarà la 21ª edizione dei Campionati Mondiali Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo all’Arena Torun, in Polonia. Il programma prevede 27 discipline per tre giorni di gare che vedranno gli atleti confrontarsi nelle principali specialità dell’atletica al coperto: dalle prove di velocità agli ostacoli, dal mezzofondo ai salti e ai lanci, fino alle prove multiple e alle staffette.

L’Italia si presenta all’appuntamento con una squadra ambiziosa: 26 gli azzurri convocati – 13 uomini e 13 donne – il numero più alto di sempre per la Nazionale ai Mondiali indoor.

Tra i protagonisti più attesi Mattia Furlani, campione del mondo in carica nel salto in lungo. Debutto al coperto per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, impegnata nei 3000 metri. Nel salto triplo Andy Diaz proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, affiancato da Andrea Dallavalle, argento mondiale. Nel getto del peso sarà in gara Leonardo Fabbri, bronzo mondiale e leader stagionale, mentre nei 60 metri tornerà in pista la vicecampionessa mondiale Zaynab Dosso.Completano la squadra, tra gli altri, Larissa Iapichino e Lorenzo Simonelli. Esordio storico per la sedicenne Kelly Doualla (60 metri), la più giovane atleta italiana di sempre convocata per un Mondiale indoor.

Sky Sport garantirà una copertura live completa per tutti i tre giorni della manifestazione, con le telecronache affidate alla competenza e alla passione di Nicola Roggero e Stefano Baldini. Gli studi di presentazione e commento su Sky Sport 24 saranno condotti da Alessandro Acton, con la triplista azzurra Dariya Derkach come ospite d’eccezione, e con le interviste e le notizie raccolte da Federica Frola, inviata a Torun. I grandi appuntamenti di atletica su Sky proseguiranno con i Campionati Europei di Atletica Leggera 2026, in programma dal 10 al 16 agosto a Birmingham, per la prima volta nella storia ospitati nel Regno Unito. Le gare si svolgeranno all’Alexander Stadium, cuore della manifestazione, che accoglierà oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni per una settimana di competizioni di altissimo livello. Il programma, articolato in sette giorni di gare, includerà tutte le principali discipline olimpiche. Alcune prove su strada si svolgeranno invece nel centro di Birmingham, tra cui la maratona e le gare di marcia sulle distanze della mezza maratona e della maratona. Con questi due nuovi appuntamenti, l’atletica leggera si conferma protagonista nella Casa dello Sport di Sky, che comprende già i principali circuiti internazionali, dalla Wanda Diamond League al World Athletics Continental Tour Gold.