NCAA, la March Madness gratis su Dazn

C’è un momento della stagione cestistica in cui gli occhi di tutto il mondo si posano sul basket universitario americano. È la March Madness della prima divisione dell’NCAA (National Collegiate Athletic Association), il torneo che ogni primavera trasforma il campionato in una corsa a eliminazione diretta verso il titolo nazionale e che, anno dopo anno, lancia alcuni dei futuri protagonisti della NBA.

Anche nel 2026 la competizione è visibile su DAZN, che trasmette gratuitamente le partite del torneo maschile e femminile in diversi mercati internazionali, tra cui l’Italia, con incontri live, highlight e repliche integrali disponibili sulla piattaforma. Il torneo coinvolge 68 università in un tabellone a eliminazione diretta e ha preso il via con il Selection Sunday, dove si è definito il bracket ufficiale. Le prime sfide si giocano con i First Four di oggi e domani, seguiti dal First Round a partire dal 19 marzo. Il cammino proseguirà fino alle attesissime Final Four, con la fase conclusiva del torneo maschile in programma al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, mentre il torneo femminile culminerà a Phoenix.

La March Madness è da sempre uno dei momenti chiave per il basket mondiale: proprio in queste settimane molti giovani talenti si mettono in mostra davanti a scout e tifosi, compiendo il primo passo verso il professionismo. Non è un caso che molti giocatori destinati a una lunga carriera nella NBA emergano proprio durante questa competizione. Il torneo universitario rappresenta infatti uno dei passaggi più importanti per i giovani talenti del basket americano: è qui che molti di loro si mettono in mostra prima di compiere il salto verso il professionismo.

Proprio per questo la March Madness è spesso considerata il primo grande palcoscenico dei futuri “rookies”, gli esordienti delle leghe professionistiche. Un tema che trova spazio anche nella nuova puntata di “CULT – Collezionali Tutti!”, il vodcast di DAZN, powered by eBay Live, dedicato al collezionismo sportivo.

Un tema che trova spazio anche nella nuova puntata di “CULT – Collezionali Tutti!”, il vodcast di DAZN, powered by eBay Live, dedicato al collezionismo sportivo. Nell’episodio disponibile da oggi, il giornalista DAZN, Giovanni Barsotti, e il creator Omar Aamoum dialogano con il talent DAZN Fabio Bazzani e con Danilo Gallinari, collegato dagli Stati Uniti. Tra aneddoti personali e di carriera, il ‘Gallo’ racconta anche cosa significhi essere un rookie: dal percorso che porta dal basket giovanile al professionismo, agli aneddoti degli esordi, fino alle dinamiche di spogliatoio che accompagnano i primi anni di carriera. Un racconto che si intreccia perfettamente con lo spirito della March Madness, dove ogni primavera nascono le nuove stelle del basket americano.

