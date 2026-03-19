Gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST nell’ecosistema Amazon Prime
SportFace annuncia il lancio, in collaborazione con Digital United Studios, di un nuovo canale FAST disponibile nell’ecosistema Amazon Prime, dedicato alla distribuzione in diretta degli eventi sportivi delle federazioni presenti sulla piattaforma.
A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi all’interno di un palinsesto innovativo che integra sport, intrattenimento e linguaggi digitali contemporanei, sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), già profondamente presidiata da Digital United Studios, uno dei principali player europei e globali nella distribuzione digitale di contenuti audiovisivi. Digital United Studios, infatti, gestisce un network integrato di canali lineari FAST attivi in Italia: 9 canali dedicati e verticali, che si affiancano alla distribuzione svod, avod e tvod, disponibili su piattaforme come Amazon Prime Video e altre smart TV e device digitali.
Il progetto di SportFace con Digital United Studios rappresenta un’evoluzione strategica nel panorama della distribuzione sportiva digitale: un modello che unisce accesso gratuito per il pubblico, ampia visibilità internazionale e nuove opportunità di monetizzazione pubblicitaria per federazioni e partner editoriali.
L’iniziativa punta a portare lo sport federale italiano a un pubblico sempre più ampio, attraverso una piattaforma globale come Amazon, rafforzando al contempo l’offerta editoriale sportiva dell’ecosistema Prime Video.
“Questo accordo segna un’evoluzione naturale per SportFace e per Nexting: portare lo sport live dove si trova il pubblico, con un linguaggio nuovo e accessibile”, commenta Alessandro Picardi, Presidente di Nexting.
“Il nostro canale FAST, presente su Prime Video e presto anche su altre piattaforme e ambienti CTV, ci consente di combinare contenuti premium, innovazione tecnologica e una distribuzione senza precedenti” aggiunge Antonio Palmieri, CEO di Nexting.
“La tecnologia FAST sta ridefinendo il modo in cui i contenuti vengono distribuiti e monetizzati a livello globale. Con questo progetto vogliamo valorizzare lo sport federale italiano attraverso un modello sostenibile, innovativo e capace di intercettare nuove audience, offrendo ai partner un ecosistema distributivo solido e internazionale”, dichiara Gianluca Curti.
Il lancio ufficiale del canale sarà accompagnato da una programmazione che includerà eventi live, contenuti originali, format dedicati e appuntamenti speciali per valorizzare le federazioni sportive coinvolte, con l’obiettivo di costruire un nuovo punto di riferimento per lo sport federale in streaming gratuito.