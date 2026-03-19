Gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST nell’ecosistema Amazon Prime

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi all’interno di un palinsesto innovativo che integra sport, intrattenimento e linguaggi digitali contemporanei, sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), già profondamente presidiata da Digital United Studios, uno dei principali player europei e globali nella distribuzione digitale di contenuti audiovisivi. Digital United Studios, infatti, gestisce un network integrato di canali lineari FAST attivi in Italia: 9 canali dedicati e verticali, che si affiancano alla distribuzione svod, avod e tvod, disponibili su piattaforme come Amazon Prime Video e altre smart TV e device digitali.

Il progetto di SportFace con Digital United Studios rappresenta un’evoluzione strategica nel panorama della distribuzione sportiva digitale: un modello che unisce accesso gratuito per il pubblico, ampia visibilità internazionale e nuove opportunità di monetizzazione pubblicitaria per federazioni e partner editoriali.

L’iniziativa punta a portare lo sport federale italiano a un pubblico sempre più ampio, attraverso una piattaforma globale come Amazon, rafforzando al contempo l’offerta editoriale sportiva dell’ecosistema Prime Video.

“Questo accordo segna un’evoluzione naturale per SportFace e per Nexting: portare lo sport live dove si trova il pubblico, con un linguaggio nuovo e accessibile”, commenta Alessandro Picardi, Presidente di Nexting.

“Il nostro canale FAST, presente su Prime Video e presto anche su altre piattaforme e ambienti CTV, ci consente di combinare contenuti premium, innovazione tecnologica e una distribuzione senza precedenti” aggiunge Antonio Palmieri, CEO di Nexting.

“La tecnologia FAST sta ridefinendo il modo in cui i contenuti vengono distribuiti e monetizzati a livello globale. Con questo progetto vogliamo valorizzare lo sport federale italiano attraverso un modello sostenibile, innovativo e capace di intercettare nuove audience, offrendo ai partner un ecosistema distributivo solido e internazionale”, dichiara Gianluca Curti.

Il lancio ufficiale del canale sarà accompagnato da una programmazione che includerà eventi live, contenuti originali, format dedicati e appuntamenti speciali per valorizzare le federazioni sportive coinvolte, con l’obiettivo di costruire un nuovo punto di riferimento per lo sport federale in streaming gratuito.