Ottimi ascolti per la domenica stellare di sport su Sky
Ottimi ascolti per la domenica stellare di sport su Sky, con una programmazione ricchissima che ha visto brillare tre fuoriclasse italiani in F1, MotoGP e nel tennis. Il GP del Giappone di Formula 1 - trasmesso dalle 7 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – che ha aperto la domenica di trionfi azzurri con la seconda vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, nuovo leader del Mondiale, ha raccolto 824 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 210 mila contatti unici** e uno share del 19,2%*. La differita su TV8 dalle 14.15 ha mediato 1 milione 624 mila spettatori medi con il 13,5% di share TV.
Grande seguito anche per la MotoGP per il GP degli Stati Uniti, in onda dalle 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. La vittoria di Marco Bezzecchi che ha guidato la doppietta Aprilia sul podio di Austin ha registrato 772 mila spettatori medi complessivi in total audience*, raggiungendo 1 milione 79 mila contatti unici** e il 3,8% di share*. In 894 mila con il 5% di share TV per la differita delle 22.30 su TV8.
A chiudere la giornata, il tennis: la finale del Masters 1000 di Miami - su Sky Sport Tennis dalle 22.30 - che ha incoronato Jannik Sinner vincitore sul cemento della Florida, ha mediato 752 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 892 mila contatti unici** e uno share del 6,1%*.