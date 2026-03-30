Ottimi ascolti per la domenica stellare di sport su Sky, con una programmazione ricchissima che ha visto brillare tre fuoriclasse italiani in F1, MotoGP e nel tennis. Il GP del Giappone di Formula 1 - trasmesso dalle 7 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – che ha aperto la domenica di trionfi azzurri con la seconda vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, nuovo leader del Mondiale, ha raccolto 824 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 210 mila contatti unici** e uno share del 19,2%*. La differita su TV8 dalle 14.15 ha mediato 1 milione 624 mila spettatori medi con il 13,5% di share TV.