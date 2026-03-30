Campionati Europei di Nuoto: dove vederli in tv

In arrivo un altro grande evento nella Casa dello Sport: Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. Il prestigioso evento internazionale, in onda su Sky e in streaming su NOW, offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze.