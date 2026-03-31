ICE Hockey League, gara 2 delle semifinali: dove vederla in tv

La ICE Hockey League entra nel vivo con le semifinali, confermandosi una delle competizioni più internazionali e competitive d’Europa. In corsa per il titolo quattro squadre provenienti da altrettanti Paesi: EC Graz 99ers (Austria), Hydro Fehérvár AV19 (Ungheria), HK Olimpija Ljubljana (Slovenia) e HC Falkensteiner Val Pusteria (Italia).

Le serie si giocano al meglio delle sette gare, in un formato che premia continuità, profondità del roster e capacità di gestione nei momenti chiave della stagione.

Domenica sera, nella gara-1 disputata alla Intercable Arena di Brunico, il Val Pusteria ha superato l’Olimpija Lubiana per 3-0, firmando uno shutout autorevole e portandosi sull’1-0 nella serie. L’impianto era ancora una volta tutto esaurito, con Brunico e l’intera vallata tinte di giallonero, in un colpo d’occhio che conferma il forte radicamento del club sul territorio e l’entusiasmo crescente attorno alla squadra.

La semifinale prosegue ora in Slovenia: gara-2 è in programma oggi alle 19:15 alla Hala Tivoli di Lubiana e sarà trasmessa in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita per chi non è ancora abbonato all’app di intrattenimento sportivo.

La copertura televisiva sarà affidata alla produzione di ICE Hockey Media Italy, con Thomas Laconi al commento e Armin Hofer come spalla tecnica per le partite del HC Falkensteiner Val Pusteria, offrendo al pubblico italiano un racconto completo e specializzato di una competizione sempre più seguita.

Le semifinali arrivano in un momento di crescente attenzione verso l’hockey su ghiaccio anche in Italia, dopo la visibilità internazionale generata dai Giochi olimpici invernali. In questo contesto, DAZN si conferma sempre più come punto di riferimento dell’hockey su ghiaccio, rendendo accessibili gratuitamente le sfide decisive della ICE Hockey League e contribuendo alla diffusione di questo sport anche al di fuori delle aree tradizionalmente più coinvolte.

Per il Val Pusteria si tratta di un passaggio chiave in un percorso di crescita costruito negli anni, che oggi trova una nuova dimensione anche sul piano mediatico e internazionale.

«Essere arrivati fin qui è il risultato di un lavoro costruito nel tempo, dallo sviluppo del club fino alla valorizzazione dei giovani. Giocare una semifinale a questo livello conferma che possiamo competere con realtà consolidate del panorama europeo», sottolinea il presidente Erich Falkensteiner.

La sfida di Lubiana rappresenta ora un banco di prova importante per la squadra altoatesina, con in palio l’accesso alla finale e la possibilità di continuare a scrivere una pagina significativa della propria storia sportiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA