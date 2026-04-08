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Belve sbarca anche su Disney+

Belve sbarca anche su Disney+

Il programma cult di Francesca Fagnani sarà disponibile anche sulla piattaforma con le nuove puntate e tutte le stagioni precedenti
1 min

Belve, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani prodotto da Fremantle, è disponibile da oggi 8 aprile su Disney+, con la prima puntata della nuova stagione, andata in onda ieri sera su Rai 2, e tutte le precedenti nove stagioni.

Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono state ospiti di questo primo appuntamento già disponibile per la visione. Le nuove puntate arriveranno in streaming su Disney+, nella collezione brandizzata RaiPlay, dopo essere andate in onda la sera prima, alle 21.20 su Rai 2.

Nei suoi faccia a faccia, Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti diversi disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Da quest’anno verrà inaugurato anche un nuovo format che prevede che persone comuni siederanno sullo sgabello e verranno intervistate dalla giornalista. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. Belve è un programma di Francesca Fagnani. Scritto con Fabio Pastrello, Errico Buonanno, Francesca Filiasi, Valdo Gamberutti, Antonio Pascale, con la collaborazione di Chiara Capuani. Regia di Mauro Stancati.

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