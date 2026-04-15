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Finale ICE Hockey League, il Pusteria sfida Graz: dove vederla in tv

Finale ICE Hockey League, il Pusteria sfida Graz: dove vederla in tv

Gara 1 e gara 3 della serie finale visibili gratuitamente su DAZN. Brunico in fibrillazione con public viewing e Intercable Arena già sold out per le prime due gare casalinghe
1 min

È la finale delle prime volte, ed è già storia. L’HC Falkensteiner Pusteria conquista per la prima volta l’accesso alla finale della ICE Hockey League e sfida i Moser Medical Graz99ers in una serie che promette spettacolo ed emozioni. La serie prenderà il via il 15 aprile a Graz (ore 19:45), con gara 1 trasmessa gratuitamente in Italia su DAZN. Sempre sulla piattaforma leader globale nell’intrattenimento sportivo saranno visibili anche gara 3 (19 aprile, ore 16:30) e gli sviluppi della serie.

Il cammino verso la finale

Da una parte la prima della regular season, dall’altra la quinta. I Graz99ers hanno dominato il campionato sin dall’inizio, chiudendo al primo posto e imponendosi nei playoff con un percorso praticamente perfetto: 4 a 0 nei quarti di finale e 4 a 0 in semifinale. Dall’altra parte, il Pusteria ha scritto una delle pagine più belle della sua storia recente. Dopo aver eliminato con un incredibile sweep i campioni in carica di Salisburgo, i Lupi hanno superato Ljubljana in semifinale per 4 a 1, dimostrando solidità, entusiasmo e una crescita costante.

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