DAZN, accordo per l’acquisizione di ViewLift

DAZN Group annuncia oggi l’accordo per l’acquisizione di ViewLift, fornitore leader di soluzioni digitali e di streaming per i proprietari di contenuti, con una presenza consolidata nel panorama sportivo statunitense. DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello mondiale, con oltre 140.000 eventi live l’anno e una presenza in più di 200 mercati, negli USA è partner internazionale delle principali leghe professionistiche, tra cui NFL e NHL, mentre al di fuori degli Stati Uniti gestisce NFL Game Pass e NHL.TV. ViewLift, dal conto suo, collabora con 15 squadre professionistiche negli Stati Uniti, cinque reti sportive regionali (RSN), proprietà sportive internazionali e grandi player nel campo dell’informazione e dell’intrattenimento.

Fondata nel 2008 negli Stati Uniti, ViewLift fornisce soluzioni end-to-end di streaming OTT e Direct-to-Consumer a squadre NBA, NHL e MLB, oltre a partner come LIV Golf, Versant e Fox Sports (America Latina). La società consente ai detentori di diritti di lanciare, gestire e scalare piattaforme di streaming in modo rapido ed efficiente.

A operazione conclusa, ViewLift (includendo la piattaforma tecnologica e il portfolio sportivo) opererà come business unit all’interno di DAZN, mantenendo la propria leadership e il team esecutivo. L'operazione rimane soggetta alle consuete condizioni di closing.

Con questa acquisizione, DAZN rafforza la propria posizione nel mercato statunitense consentendo alla piattaforma streaming di inserirsi in un contesto distributivo in rapida evoluzione, offrendo a squadre e leghe strumenti per raggiungere i tifosi in maniera immediata in un momento di grande trasformazione nel modello dei diritti sportivi locali.

L’operazione rappresenta un elemento chiave della strategia di crescita di DAZN negli Stati Uniti, che include la collaborazione con leghe e grandi eventi sportivi, lo sviluppo dell’offerta dedicata alla boxe e l’espansione delle attività legate allo streaming e al coinvolgimento degli spettatori.

DAZN e ViewLift sono realtà altamente complementari: mentre DAZN offre una piattaforma dalla portata globale, leader nel settore sportivo forte di una comprovata esperienza di collaborazione con i principali detentori di diritti nel mondo, ViewLift porta relazioni consolidate con partner statunitensi, un ampio portafoglio di clienti tra leghe e squadre, una profonda conoscenza del mercato locale e un team con una comprovata esperienza nella fornitura di servizi ai detentori di diritti.

L’integrazione consentirà a DAZN di evolvere verso un modello flessibile B2B2C e SaaS, supportando leghe e club che desiderano mantenere i propri prodotti Direct-to-Consumer, beneficiando al tempo stesso dell’infrastruttura e della portata globale della piattaforma. Insieme, le due realtà offriranno una soluzione scalabile per la distribuzione dei contenuti in un mercato in rapida evoluzione.

Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha dichiarato: “Questo annuncio rappresenta un entusiasmante passo avanti nei piani di espansione di DAZN negli Stati Uniti. ViewLift è un’azienda eccellente: una società di tecnologia sportiva redditizia, guidata da un team di management esperto con solide relazioni in tutto l’ecosistema sportivo statunitense. L’acquisizione consentirà a DAZN di ampliare sia la propria presenza negli USA sia le capacità della propria piattaforma, andando oltre l’offerta diretta al consumatore verso un modello scalabile B2B2C e SaaS, che permette a leghe e club di gestire i propri prodotti digitali sfruttando al contempo la portata globale e la tecnologia di DAZN. Non vediamo l’ora di completare l’acquisizione e di accogliere l’intera squadra e i loro clienti nella famiglia DAZN. Insieme, possiamo svolgere un ruolo fondamentale nel mercato sportivo statunitense, supportando un numero crescente di squadre, leghe e competizioni con tecnologie ed esperienze di livello mondiale per i loro tifosiInizio moduloFine modulo”.

Rick Allen, CEO di ViewLift, ha aggiunto: “Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con DAZN. Gli appassionati di sport in tutto il mondo riconoscono DAZN come la piattaforma globale di riferimento per lo sport. Entrando a far parte di DAZN offriremo ai nostri attuali clienti nei settori dello sport, dell’intrattenimento e informazione soluzioni ancora più avanzate per soddisfare le loro esigenze in continua evoluzione. Per le principali squadre sportive professionistiche statunitensi, questa combinazione offrirà una capacità unica di adattamento e solidità futura in un mercato in trasformazione. E per le leghe e le squadre emergenti, forniremo una gamma completa di soluzioni digitali, con tecnologie di alta qualità ed economicamente vantaggiose.”

Al completamento dell’operazione, ViewLift entrerà a far parte del Gruppo DAZN. Citigroup Global Markets Limited ha agito come consulente finanziario esclusivo di DAZN Group, mentre Rockefeller Capital Management ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di ViewLift.