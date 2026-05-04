Interna21onale- Uno Scudetto firmato Chivu. Su Dazn l'esclusivo docufilm sul 21° Scudetto dell'Inter

Per celebrare il percorso nerazzurro, Dazn presenta un contenuto esclusivo che, condotto da Pierluigi Pardo, racconta la rinascita firmata Cristian Chivu. L’Inter è campione d’Italia per la stagione 2025/26. Con la vittoria contro il Parma, il club nerazzurro ha conquistato matematicamente il ventunesimo Scudetto della sua storia. Per celebrare il successo nerazzurro, DAZN presenta il docufilm esclusivo “Interna21onale - Uno Scudetto firmato Chivu”, disponibile da oggi in app . Il progetto racconta il percorso di una squadra che, dopo la delusione di Monaco e la conclusione del ciclo europeo, ha saputo ricostruirsi fino a raggiungere il traguardo dello Scudetto.

A guidare i tifosi è Pierluigi Pardo, la voce che su DAZN ha raccontato ogni momento cruciale del campionato quasi concluso. Pardo ripercorre i momenti chiave della stagione muovendosi all’interno dello stadio Giuseppe Meazza, riannodando i fili di una stagione indimenticabile per offrire il punto di vista di chi ha vissuto e raccontato dallo stadio ogni respiro del campionato. C’è sempre un’alba dopo la notte.

C’è stata quella del 23 maggio 2010, il giorno dopo che Cristian Chivu, insieme a José Mourinho e ai suoi compagni, aveva alzato la Coppa dalle grandi orecchie, la Champions League. E poi c’è stata quella del 1° giugno 2025, poche ore dopo che il sogno europeo dell’Inter si era infranto a Monaco di Baviera. Da lì, da un gruppo uscito a pezzi da un sogno svanito, è nata una nuova alba: DAZN porta in app un tributo speciale alla squadra neroazzurra e alla guida tecnica di Chivu, un vero e proprio viaggio emozionale lungo un'intera stagione.

Il docufilm alterna narrazione e immagini delle azioni più significative del campionato, con gol e highlights accompagnati dalle parole dei telecronisti DAZN e dalle voci dei protagonisti che hanno commentato in corso una lunga e soddisfacente scalata alla classifica fino al raggiungimento del Tricolore. I gol di Lautaro e Thuram, la qualità di Çalhanoğlu e Dimarco, la solidità di Barella e Bastoni, il contributo di un gruppo che ha saputo restare compatto fino alla fine. Una squadra che, passo dopo passo, grazie alla guida di Christian Chivu, ha costruito la propria corsa al titolo e che, al termine del viaggio, solleverà il trofeo tanto ambito: lo Scudetto.