Lo sport femminile cresce e chiede più visibilità

Lo sport femminile cresce, ma gli italiani non sanno dove guardarlo . Questo quanto emerge dalla ricerca di YouGov , presentata insieme a Spike Media e the breakaway . A trainare questo sviluppo è soprattutto la pallavolo, che si conferma lo sport femminile più seguito nel Paese con il 29% delle preferenze, davanti a tennis (25%) e ginnastica (20%). Un dato che distingue l’Italia dagli altri principali Paesi europei – Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – dove il calcio resta la disciplina femminile dominante.

“L’interesse verso lo sport femminile in Italia è ormai un fenomeno rilevante: sono 18,6 milioni gli italiani e le italiane che dichiarano di seguirlo, un movimento che non può più essere considerato ombra dello sport maschile ma merita di vivere come fenomeno a se stante da attenzionare, su cui investire e da cui imparare. A confermare il potenziale del movimento è anche il profilo del pubblico: i fan dello sport femminile risultano più esperti, partecipi e fidelizzati, con una fruizione regolare e una buona conoscenza di discipline, atlete e contenuti” – commenta Stefano Russo di YouGov Italia.

Se lo sport femminile cresce, il pubblico resta comunque a trazione maschile: dei 14,6 milioni di appassionati alla pallavolo femminile in Italia, il 61% è composto da uomini. Un elemento che evidenzia come il seguito dello sport femminile stia superando stereotipi e segmentazioni tradizionali, conquistando un pubblico trasversale ma fatichi ancora a conquistare le donne sia in campo che da casa: il 42% delle donne, infatti, dichiara di avvertire un blocco nel praticare sport legato agli stereotipi di genere, il 29%, invece, segnala il persistere di sessismo e commenti inappropriati. Un movimento, dunque, in trasformazione ma che necessita di una spinta che vada oltre il palazzetto, gli stadi e le palestre e riparta dall’educazione di genere.

“La pallavolo è l’emblema del potenziale dello sport femminile in Italia – Commenta Simone Tomassetti, General manager di Spike Media, società nata dalla joint venture tra la Lega Pallavolo Serie A Femminile e Gameday –. Parliamo di un movimento che muove le folle, che accoglie tifosi, appassionati, curiosi davanti allo schermo, nei palazzetti ma anche sui social: la Lega Volley femminile, sui social, è la Lega più seguita, seconda solo alla Serie A maschile di calcio”.

“Nonostante questa crescita, - continua Tomassetti - persistono ostacoli strutturali che ne limitano la piena diffusione e che necessitano di un’inversione di rotta: il 30% di chi segue lo sport femminile individua nella scarsa copertura mediatica la principale barriera allo sviluppo, mentre solo il 14% della popolazione attribuisce il minor seguito a una percepita minore spettacolarità. Come Spike Media partiamo proprio da qui: non vogliamo aspettare che il pubblico arrivi da noi attraverso eventi occasionali come Olimpiadi e Mondiali, ma vogliamo portare il contenuto dove è il pubblico: in tv, nelle piazze, nei palazzetti, ma anche sui social dedicando a quest’ultimo mezzo non i contenuti ancillari, ma il meglio che possiamo offrire al pubblico affinché anche i curiosi sappiano dove trovare highlight, partite, azioni, contenuti esclusivi e da curiosi diventino così appassionati e infine tifosi”.

“Lo sport femminile non è una copia dello sport maschile, né può essere sviluppato applicando semplicemente gli stessi modelli. - ha aggiunto Elena Mirandola, fondatrice di the breakaway, società di advisory specializzata nell’affiancare organizzazioni sportive e brand nella creazione di valore economico dallo sport femminile - I dati confermano che il pubblico dello sport femminile ha caratteristiche, motivazioni di consumo e comportamenti distintivi. Per trasformare questa crescita in valore sostenibile servono strategie dedicate e innovative: dall’analisi dell’audience alla distribuzione dei contenuti, dal posizionamento commerciale alla costruzione di partnership coerenti. Lo sport femminile va trattato come un prodotto con una propria identità, non come un’estensione del maschile.”