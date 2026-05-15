Festa scudetto Inter: dove vederla in diretta tv

La festa dell’Inter Campione di Italia sarà trasmessa su Pluto TV. Il 17 maggio, al termine del match contro l’Hellas Verona previsto a San Siro per le 15.00, il bus scoperto dei nerazzurri attraverserà Milano per festeggiare insieme ai tifosi lo scudetto numero 21. Una stagione straordinaria per l’Inter, culminata il 13 maggio con la vittoria contro la Lazio e la conquista della decima Coppa Italia, che ha permesso ai nerazzurri di completare il doblete stagionale. Tifosi, appassionati e curiosi potranno seguire la festa sul canale Inter 24/7 disponibile su Pluto Tv la piattaforma gratuita di Paramount.