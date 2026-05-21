Arriva il NHRL World Championship Pro Tour: dove vederlo in tv

Su DAZN, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, arriva il NHRL World Championship Pro Tour, il campionato che vede squadre d’élite competere in eventi di combattimento tra robot. L’accordo pluriennale permette a DAZN di offrire la principale serie internazionale della National Havoc Robot League (NHRL) ai fan di tutto il mondo, ampliando il proprio portfolio di competizioni sportive innovative di crescente interesse e seguito. La stagione 2026 intratterrà gli utenti DAZN già da giugno per proseguire durante l’autunno. A completare la stagione, le finali del tour attese per dicembre. Tutti gli eventi del NHRL World Championship Pro Tour saranno disponibili su DAZN anche gratuitamente.

Fondata negli Stati Uniti, l'NHRL è diventata una piattaforma internazionale di prim’ordine per i combattimenti tra robot a livello agonistico. La Lega coniuga innovazione ingegneristica, progettazione strategica e intrattenimento dal ritmo serrato, attirando un pubblico globale in rapida espansione.

Shay Segev, CEO di DAZN Group commenta: “DAZN si impegna a supportare gli sport emergenti che uniscono innovazione, abilità e community di fan appassionati. Il combattimento tra robot è un esempio concreto di come sport e tecnologia possano integrarsi per dare vita a nuove forme di intrattenimento. Attraverso la partnership con la National Havoc Robot League, offriamo a questo sport un palcoscenico globale rendendolo accessibile ai fan di tutto il mondo.”

Kelly Biderman, CEO di Havoc Robotics dichiara: “Il combattimento tra robot è uno degli sport in più rapida crescita al mondo e la NHRL ha costruito una presenza dominante sui social media, generando miliardi di visualizzazioni all’anno. Tra i partecipanti figurano i migliori ingegneri al mondo dando vita a uno spettacolo da cui il pubblico non riesce a distogliere lo sguardo. DAZN rappresenta il tassello finale: un ecosistema completo che porta le nostre trasmissioni di punta del World Championship Pro Tour al più grande pubblico sportivo del mondo, pronto a scoprire il suo prossimo sport preferito.” DAZN continua ad ampliare il proprio portfolio multisport, portando nuovi format ai fan di tutto il mondo.