"Glory In Giza": dove vederlo in tv in esclusiva mondiale

L’attesissimo scontro sarà il main event della serie “Glory In Giza”, con l’intera card trasmessa in esclusiva e in pay-per-view su DAZN, che si conferma la casa della grande boxe internazionale. Il commento in italiano sarà affidato a Daniele La Spina per l’undercard e a Giuseppe Albi per il main event.

Usyk (24-0, 15 KO), campione del mondo dei pesi massimi, affronterà l’ex campione di kickboxing Rico Verhoeven, che tornerà sul ring dopo dodici anni di assenza nel pugilato professionistico. Usyk è diventato campione indiscusso dei pesi massimi dopo aver sconfitto due volte Tyson Fury a Riyadh nel 2024. Successivamente, ha consolidato il proprio dominio battendo Daniel Dubois con un devastante KO al quinto round nel luglio dello scorso anno.

Verhoeven (1-0, 1 KO), leggenda olandese di kickboxing e campione dei pesi massimi GLORY per oltre un decennio, detiene anche i record per il maggior numero di vittorie in incontri titolati (14), il maggior numero di difese del titolo (13), il maggior numero di vittorie complessive (28) e la scia vincente più lunga nella kickboxing (27). Verhoeven ha inoltre combattuto sia nelle MMA che nel pugilato professionistico, vincendo il suo unico incontro in entrambe le discipline per KO.

A partire dalle 17, la ricca undercard proporrà diversi incontri di alto profilo, tra cui il match per il titolo WBO dei supermedi tra Hamzah Sheeraz e Alem Begic. Nella categoria welter, l’imbattuto britannico Jack Catterall affronterà l’uzbeko Shakhram Giyasov ancora senza sconfitte, mentre Mai Soliman combatterà contro Mizuki Hiruta per il titolo WBO femminile dei supermosca.