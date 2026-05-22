"Glory In Giza": dove vederlo in tv in esclusiva mondiale
Sabato 23 maggio, la suggestiva cornice della Necropoli di Giza, all’ombra delle celebri piramidi, ospiterà una delle sfide più attese dell’anno: in diretta mondiale su DAZN, Oleksandr Usyk difenderà il Titolo Mondiale WBC dei Pesi Massimi contro il contendente olandese Rico Verhoeven in un match ad alta tensione.
L’attesissimo scontro sarà il main event della serie “Glory In Giza”, con l’intera card trasmessa in esclusiva e in pay-per-view su DAZN, che si conferma la casa della grande boxe internazionale. Il commento in italiano sarà affidato a Daniele La Spina per l’undercard e a Giuseppe Albi per il main event.
Usyk (24-0, 15 KO), campione del mondo dei pesi massimi, affronterà l’ex campione di kickboxing Rico Verhoeven, che tornerà sul ring dopo dodici anni di assenza nel pugilato professionistico. Usyk è diventato campione indiscusso dei pesi massimi dopo aver sconfitto due volte Tyson Fury a Riyadh nel 2024. Successivamente, ha consolidato il proprio dominio battendo Daniel Dubois con un devastante KO al quinto round nel luglio dello scorso anno.
Verhoeven (1-0, 1 KO), leggenda olandese di kickboxing e campione dei pesi massimi GLORY per oltre un decennio, detiene anche i record per il maggior numero di vittorie in incontri titolati (14), il maggior numero di difese del titolo (13), il maggior numero di vittorie complessive (28) e la scia vincente più lunga nella kickboxing (27). Verhoeven ha inoltre combattuto sia nelle MMA che nel pugilato professionistico, vincendo il suo unico incontro in entrambe le discipline per KO.
A partire dalle 17, la ricca undercard proporrà diversi incontri di alto profilo, tra cui il match per il titolo WBO dei supermedi tra Hamzah Sheeraz e Alem Begic. Nella categoria welter, l’imbattuto britannico Jack Catterall affronterà l’uzbeko Shakhram Giyasov ancora senza sconfitte, mentre Mai Soliman combatterà contro Mizuki Hiruta per il titolo WBO femminile dei supermosca.