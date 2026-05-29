Torna ‘Calciomercato-L’Originale’ 

Il format itinerante più amato da tutti gli sportivi e appassionati di calcio è pronto a tornare su Sky e in streaming su NOW: da lunedì 1° giugno sarà di nuovo tempo di ‘Calciomercato-L’Originale’, il programma di culto dell’estate di Sky Sport che quest’anno spegne 22 candeline. Divertimento, notizie, approfondimenti e il racconto di tutte le trattative e gli scambi che animeranno la sessione estiva del mercato, quest’anno nuovamente on tour, con prima tappa a Olbia e ultima destinazione Capri, in un viaggio che attraverserà nove splendide cittadine italiane in un percorso unico in cui la cronaca sportiva si mescolerà con la cultura, la bellezza e lo svago. Il programma, firmato e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli potrà contare, come di consueto, su tutta la squadra mercato di Sky Sport, capitanata da Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, pronta a fornire aggiornamenti continui e curiosità dal web e dai social dalla postazione di Fayna.

LA TOURNÈE ESTIVA 2026. Quasi 50 giorni da vivere on the road insieme ai protagonisti dello sport e ai talent di Sky, combinando il racconto sportivo della Grande Estate della Casa dello Sport con la scoperta del territorio regionale italiano, attraverso le testimonianze ed il contributo di chi lo vive in prima persona e ne sa valorizzare l’inestimabile ricchezza e varietà. Dopo Olbia, dove la carovana di Calciomercato si fermerà dal 1° al 5 giugno, si resterà in riva al mare della Sardegna, a Golfo Aranci, dall’8 al 12. Dal 15 al 19 giugno toccherà alla Toscana con Follonica, poi, la settimana successiva sarà la volta di Alassio, nel ponente ligure, dal 22 al 26. La città di Ancona è pronta ad accogliere la squadra de L’Originale dal 29 giugno al 3 luglio, prima del suo arrivo in Friuli-Venezia Giulia, a Pordenone, dal 6 al 10. La riviera adriatica sarà protagonista con la cittadina di Fano, dal 13 al 17 luglio e il Trentino, con Riva del Garda, dal 17 al 21 agosto. L’isola di Capri chiuderà infine il tour dal 24 al 28 agosto.

LA NUOVA CANZONE – Anche quest’anno il programma di Sky Sport avrà la sua colonna sonora: 'Avrei bisogno di sorridere', è il titolo della nuova canzone firmata da Alessandro Bonan per l’edizione estiva. Una canzone liberatoria dal ritmo incalzante, cassa dritta e battito di mani al cielo in un invito alla leggerezza e al disimpegno, per mettere da parte, almeno per un po’, le difficoltà della vita.