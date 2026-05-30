Physical Italia: da 100 a 1, da Federica Pellegrini a Tania Cagnotto: la lista degli sportivi che parteciperanno e il trailer

È da oggi disponibile il trailer ufficiale di Physical Italia: da 100 a 1 , la prima edizione italiana della competizione fisica senza precedenti prodotta da Endemol Shine Italy e disponibile su Netflix dall’ 11 settembre , ogni venerdì.

Netflix ha svelato insieme al trailer anche tutte le date di uscita degli episodi di Physical Italia: da 100 a 1: i primi tre episodi saranno disponibili da venerdì 11 settembre, gli episodi 4 e 5 da venerdì 18 settembre, gli episodi 6 e 7 da venerdì 25 settembre e la finale venerdì 2 ottobre.

In questa competizione fisica senza precedenti, 100 concorrenti si sfidano in prove estreme che spingono al limite il corpo e la tenacia. Dai campioni olimpici ai creator, dai rugbisti ai volti dello spettacolo: nell’arena del Lingotto ogni gerarchia viene azzerata. Forza, agilità e sangue freddo sono le uniche armi per sopravvivere. Nella "Sala dei Busti" non contano le medaglie passate, ma quanto fuoco hai dentro. Perché alla fine, solo uno di loro porterà a casa la vittoria.

Tra i 100 figurano anche l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, atleta di kickboxing e icona dello spettacolo italiano Elisabetta Canalis, il “signore degli anelli” Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l’ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e il content creator Luis Sal.