Silo, presentato il trailer della terza stagione

Apple TV ha presentato oggi il trailer della terza stagione di “Silo” , l’acclamata serie sci-fi creata dal vincitore di un Emmy Award Graham Yost , che è anche showrunner e produttore esecutivo, con Rebecca Ferguson nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva. La terza stagione, composta da 10 episodi, debutterà su Apple TV il 3 luglio con il primo episodio, seguita da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 4 settembre .

Basata sulla trilogia bestseller del New York Times di Hugh Howey, "Silo" prosegue la saga di una società distopica composta da 10.000 persone che vivono sottoterra in circostanze misteriose, svelando al contempo una storia delle origini ambientata secoli prima.

Nel presente, Juliette Nichols (Ferguson) sopravvive alla “pulizia” forzata, ma ritorna affetta da amnesia mentre il silo si riprende dalla ribellione e affronta una nuova e pericolosa minaccia. Nel frattempo, nei “Tempi di Prima”, la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il membro del Congresso Daniel Keene (Ashley Zukerman) scoprono una cospirazione che li trascina in una serie di eventi dalle conseguenze catastrofiche e irreversibili.

Il cast che torna al fianco di Rebecca Ferguson comprende Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite e Clare Perkins. Si uniscono al cast della terza stagione Zukerman e Henwick, apparsi nel finale della seconda stagione, insieme a Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney e Matt Craven, con Colin Hanks che tornerà in un ruolo ricorrente e Steve Zahn che tornerà a sua volta. Già rinnovata per una quarta e ultima stagione, “Silo” continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo, venendo elogiata come “genuinamente brillante”, “immensamente soddisfacente” e “una delle migliori serie sci-fi di oggi”.

La prima e la seconda stagione complete sono disponibili in streaming su Apple TV. Apple TV offre serie drammatiche e commedie avvincenti e di qualità, lungometraggi, documentari innovativi e intrattenimento per bambini e famiglie, ed è disponibile per la visione su tutti i tuoi schermi preferiti. Dopo il suo lancio il 1° novembre 2019, Apple TV è diventato il primo servizio di streaming completamente originale a essere lanciato in tutto il mondo, ha presentato in anteprima più successi originali e ha ricevuto riconoscimenti più velocemente di qualsiasi altro servizio di streaming. Ad oggi, i film, i documentari e le serie originali Apple sono stati premiati con 830 vittorie e 3.557 nomination ai premi, tra cui la commedie pluripremiate agli Emmy "The Studio" e "Ted Lasso" il fenomeno cult “Scissione”, la dramedy più vista di sempre su Apple “Pluribus”, il vincitore dell’Oscar® come Miglior Film “CODA” e il candidato agli Oscar® “F1 Il film”, il film sportivo con il maggiore incasso di tutti i tempi.