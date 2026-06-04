Fifa+ arriva in esclusiva solo su Dazn

MILANO - FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale, e DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, siglano un accordo per portare FIFA+ in esclusiva solo su DAZN, segnando così una nuova e significativa fase della loro partnership strategica e un importante passo nel percorso che mira a rendere l’OTT il punto di riferimento per il calcio a livello globale.

L’accordo dà vita a una destinazione globale unica che raccoglie migliaia di eventi live legati alla FIFA, contenuti di archivio e produzioni originali: il servizio unisce così l’ampio portfolio di contenuti calcistici internazionali della FIFA con l’ineguagliabile offerta di diritti calcistici di DAZN, che comprende i principali campionati e le competizioni più rilevanti a livello mondiale.

Sulla scia della collaborazione di successo tra DAZN e FIFA in occasione della FIFA Club World Cup 2025™, questo traguardo riflette l’ambizione condivisa di entrambe le realtà: trasformare l’esperienza del calcio a livello globale, offrendo ai tifosi un nuovo modo di vivere questo sport, integrando all'interno di un unico ecosistema digitale sempre accessibile, partite live, approfondimenti editoriali e contenuti d’archivio.

L'offerta di FIFA+ su DAZN include circa 8.500 partite in diretta all'anno in mercati selezionati, oltre a un’ampia proposta di contenuti provenienti dalle Federazioni affiliate, contribuendo in modo significativo ad accrescere la visibilità globale e la scoperta di competizioni, giocatori e storie di grande calcio. A questo si aggiunge una ricca selezione di materiali d'archivio tratti dalle scorse edizioni delle competizioni FIFA, comprese la FIFA World Cup™ e la FIFA Women’s World Cup™, permettendo ai tifosi di rivedere e rivivere partite integrali, highlights, gol e raccolte tematiche, oltre a contenuti speciali che includono filmati storici e prospettive inedite. Inoltre, l’offerta per il 2026 includerà la FIFA U-20 Women’s World Cup™ in Polonia, la FIFA U-17 Women’s World Cup™ in Marocco, la FIFA U-17 World Cup™ in Qatar e, in alcuni territori selezionati, la FIFA Intercontinental Cup™.

Grazie alla portata internazionale e alle capacità distributive di DAZN, FIFA+, integrata in app su DAZN, consentirà alle Federazioni di raggiungere nuovi pubblici e massimizzare l’impatto dei propri contenuti a livello globale, offrendo al contempo alla FIFA nuove opportunità per evolvere e ampliare la propria offerta digitale - già sviluppata e consolidata con successo negli ultimi anni - facendo leva su insight data-driven, strumenti di engagement e sull’expertise di DAZN come principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo

Mattias Grafström, Segretario Generale della FIFA, afferma: "L’integrazione di FIFA+ all’interno di DAZN rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso per rendere il calcio sempre più globale e accessibile. Dopo il successo della collaborazione in occasione della FIFA Club World Cup 2025™, compiamo oggi un ulteriore passo avanti nella costruzione di una piattaforma di riferimento per il calcio a livello mondiale, riunendo competizioni, contenuti e storytelling in un’unica piattaforma e creando al contempo nuove opportunità per le nostre Federazioni affiliate di ampliare il proprio pubblico a livello internazionale. Grazie a questo importante progetto, potremo continuare a celebrare i calciatori e le calciatrici che hanno contribuito, e continuano a contribuire, a rendere il calcio lo sport più amato e seguito al mondo."

Shay Segev, CEO di DAZN Group, commenta: "L’arrivo di FIFA+ su DAZN è il risultato del rapporto solido che ci lega a FIFA e dell’ambizione condivisa di ampliare la diffusione e l’impatto culturale del calcio a livello globale. Grazie alla nostra presenza internazionale, alle tecnologie innovative e alla forza del nostro ecosistema di marketing, DAZN consentirà ai contenuti di FIFA+ di raggiungere centinaia di milioni di appassionati di sport in tutto il mondo. Il lancio di FIFA+ permetterà ai tifosi di accedere gratuitamente su DAZN a partite, momenti iconici e contenuti originali, entrando a far parte della più grande community calcistica globale. DAZN continua così ad ampliare in modo significativo il proprio portfolio di contenuti premium e a rafforzare il suo posizionamento come piattaforma di riferimento per gli appassionati di sport a livello mondiale."

Accanto all’offerta calcistica premium di DAZN, l’OTT metterà a disposizione funzionalità interattive pensate per coinvolgere i nuovi e gli attuali utenti di FIFA+, come chat live con calciatori ed esperienze condivise attraverso la FanZone, la community social che permette agli utenti di interagire tra loro grazie a strumenti come chat in tempo reale, sondaggi, quiz e giochi.

