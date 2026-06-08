Domenica di grandi ascolti per i motori su Sky

Domenica di grandi ascolti per i motori nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio di Monaco di Formula 1 – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 356 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con l’11,7% di share tv* e 2 milioni 420 mila spettatori unici**, segnando una crescita del 14% rispetto all’edizione 2025. Ottimi anche i dati dello studio postgara che totalizza 730 mila spettatori medi*, con il 6,7% di share* e oltre 1 milione 170 mila spettatori unici**. Grandi risultati inoltre per la differita della gara, in chiaro su TV8, delle 18.30, che ha mediato 1 milione 346 mila spettatori medi** e il 9,7% di share**. Trend positivo anche per la MotoGP, con la gara del Gran Premio d’Ungheria - in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno - che ottiene 697 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 6% di share TV* e 985 mila spettatori unici**, registrando una crescita del 30% rispetto al GP d’Ungheria dello scorso anno.

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