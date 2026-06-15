Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gran Premio di Barcellona: ascolti record in tv per il successo della Ferrari di Hamilton  

La gara ha registrato su Sky 2 milioni 107 mila spettatori unici, segnando una crescita del 41% rispetto all’edizione 2025
2 min
Tagsferrarihamilton

Ascolti record per la Formula 1 nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 635 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 15,4% di share tv e 2 milioni 107 mila spettatori unici, segnando una crescita del 41% rispetto all’edizione 2025. 

Ferrari da record con Hamilton 

Si tratta del Gran Premio più visto su Sky dal 2024. Ottimi anche i dati dello studio postgara che totalizza 930 mila spettatori medi, con il 10% di share e oltre 1 milione 757 mila spettatori unici. Grande successo anche per la differita in chiaro su TV8 dalle 18, con il primo trionfo in Ferrari di Lewis Hamilton: la gara ha raccolto 1 milione 405 mila spettatori medi con il 14% di share TV.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV

Da non perdere

Il trionfo di Hamilton fa impazzire KimLa voce strozzata dall'emozione

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS