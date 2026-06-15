Gran Premio di Barcellona: ascolti record in tv per il successo della Ferrari di Hamilton  

Ascolti record per la Formula 1 nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 635 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 15,4% di share tv e 2 milioni 107 mila spettatori unici, segnando una crescita del 41% rispetto all’edizione 2025.