Gran Premio di Barcellona: ascolti record in tv per il successo della Ferrari di Hamilton
Ascolti record per la Formula 1 nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 635 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 15,4% di share tv e 2 milioni 107 mila spettatori unici, segnando una crescita del 41% rispetto all’edizione 2025.
Ferrari da record con Hamilton
Si tratta del Gran Premio più visto su Sky dal 2024. Ottimi anche i dati dello studio postgara che totalizza 930 mila spettatori medi, con il 10% di share e oltre 1 milione 757 mila spettatori unici. Grande successo anche per la differita in chiaro su TV8 dalle 18, con il primo trionfo in Ferrari di Lewis Hamilton: la gara ha raccolto 1 milione 405 mila spettatori medi con il 14% di share TV.