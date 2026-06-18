American Wedding, un documentario sull’evoluzione del calcio americano

Con l’inizio dei Mondiali 2026 che hanno acceso i riflettori sul Nord America, nss annuncia il lancio di “AMERICAN WEDDING: 50 YEARS OF SOCCER IN THE UNITED STATES”. Il progetto documentaristico, ideato, scritto e prodotto in modo indipendente da nss con la collaborazione di Soccertes, traccia un ritratto inedito e profondo dell’evoluzione del calcio negli Stati Uniti.